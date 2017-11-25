Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatya Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım izle ile ilgili aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatya, Beşiktaş'ı kendi evinde konuk ediyor. Peki Yeni Malatya Beşiktaş maçı canlı skor kaç kaç? Süper Lig'de oynadığı 12 maçın ardından 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışını bırakmayan Beşiktaş, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 14 puanla 13. sırada yer alan Yeni Malatya deplasmanına konuk oluyor. Lider Galatasaray ile arasında olan puan farkını korumak isteyen siyah-beyazlılar, Yeni Malatya engelini geçerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Yeni Malatya ise güçlü rakibi Beşiktaş karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanan Yeni Malatya Beşiktaş mücadelesi, turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılıyor. İşte Yeni Malatya Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım detaylar...

Şenol Güneş'te oyuncularına ikaz geldi: Kredimiz bitti

Şampiyonlar Ligi’nde bitime bir maç kala gruptan lider çıkmayı garantileyerek tarih yazan Beşiktaş artık Süper Lig’de seri galibiyetler istiyor. Siyah-beyazlılarda artık puan kaybına tahammül yok, liderle aradaki 4 puan farkın kapanması gerek. Bugün deplasmanda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Şenol Güneş’in futbolcularıyla yaptığı toplantıda bu konuda ciddi uyarılarda bulundu. Ligde puan kaybına artık tahammüllerinin kalmadığını dile getiren Güneş’in, “Bu kadar kayıp yeter. Malatya’da bir kaza olsun istemiyorum. Galatasaray derbisine moralli çıkalım. Yoğun bir fikstürde oynuyoruz. Buna alıştınız. Artık Avrupa’yı unutun Malatyaspor’u düşünün” dediği öğrenildi. Ligde üst üste yaşanılan kayıplarda Şenol Güneş’in yaptığı rotasyonun da büyük etkisi olmuştu. Siyah-beyazlılar millî takımdan dönen oyuncuların dinlendirildiği maçta lig sonuncusu Gençlerbirliği’ne yenilmişti.





> Rotasyon olacak mı?

Porto maçı öncesi de Akhisar karşısında aslar dinlendirilmiş ve Vodafone Park’ta 2 puan daha kaybedilmişti. Bugün de as isimlerin Porto maçı sonrası yorgunluğu söz konusu. Tecrübeli teknik adam bugün yine rotasyon yapabilir. Lige ağırlık vermek istediği için ideal 11’le de maça başlayabilir. Güneş’in adamın nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı merakla bekleniyor. Ayrıca Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic ve Gary Medel’in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya’da forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda, savunmanın ortasında Pepe’nin yanında Matej Mitrovic’in oynaması bekleniyor.



Defansı çok güçlü

Avupa’da tarih yazan Beşiktaş’a dış basından methiyeler yağmaya devam ediyor. Gruplardan çıkmayı başaran takımların performanslarını yorumlayan İspanyol As gazetesi, Beşiktaş için “Grubun en zayıf takımı olarak gösteriliyorlardı ama lider çıktılar” ifadesini kullandı. Beşiktaş’ın çok iyi oynadığını ve güçlü bir savunmaya sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan gazete, siyah-beyazlı ekibin PSG, Barcelona, Manchester City ve Manchester United’ın ardından en az gol yiyen takım olduğuna da dikkat çekti.



Mitrovic tedirginliği

Dusko Tosic ve Gary Medel’in yokluğunda bugün Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı stoperde Pepe ile forma giymesi beklenen Mitrovic’in performansı merak ediliyor. Bu sezon forma şansı bulamayan genç stoper, ligde tek maçta görev aldı. Hırvat oyuncu ligin 4. haftasındaki Karabükspor maçının 71. dakikasında Alvaro Negredo’nun yerine oyuna dâhil olmuştu.





Aman dikkat Babel!

Beşiktaş’ta Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Hollandalı yıldız bugün de sarı kart görmesi hâlinde haftaya Galatasaray derbisinde forma giyemecek. Teknik heyet, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Akhisarspor maçlarında sarı kart gören Babel’i uyardı ve Galatasaray maçı öncesi dikkatli olmasını istedi. Yıldız oyuncu Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada oyuna girer girmez kırmızı kartla cezalandırılmış ve kritik Başakşehir maçında görev yapamamıştı.



Vodafone’dan 6,5 milyon lira!

Vodafone’un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği “Vodafone KaraKartal Hareketi” üçüncü yılını doldurdu. Bu süreçte Beşiktaş Kulübün’ne 6,5 milyon lira ek gelir sağlandı. Böylece, yaklaşık 8 bin krampon, 7 bin forma ve altyapı tesislerine kurulacak 2 saha değerinde ek katkı sunulmuş oldu.

Beşiktaş, Güneş ile Avrupa'daki futbol büyükelçimiz oldu

Türk futbolu hem kulüpler, hem de Millî Takım bazında bir kriz süreci yaşarken Beşiktaş yılların sinmişliğini tek başına üzerimizden atıyor. Şüphesiz en büyük faktör Şenol Güneş... Şampiyonlar Ligi’ne daha önce 6 defa katılan ve gruptan hiç çıkamayan Beşiktaş için öncelikli hedefi Şampiyonlar Ligi olarak koyan Güneş gruptan 11 puan ve üstelik lider çıktı. Kendi kariyerinde de ilk defa Devler Ligi gruplarından üst tura yükselen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’ı Avrupa’daki yeni futbol büyükelçimiz yaptı. Geçen sezon Kiev’deki Craig Thomson faciasını saymazsak (kesinlikle sayılmayabilir) son iki sezondur Devler Ligi’nde bileği bükülemeyen bir Beşiktaş var ortada. 10 sene önce Liverpool’a 8-0 mağlup olan siyah-beyazlılar şimdi korku salıyor. Şimdiden Avrupa’nın devleri İstanbul’a Beşiktaş deplasmanına gelmekten çekiniyor. Kulakları sağır eden tezahüratların altında kendi oyunlarını gösteremiyorlar çünkü. Üstüne bir de takımın taraftarıyla bütünleşmesi eklenince mağlup edilmesi son derece zor bir takım ortaya çıkıyor. Beşiktaşlılar bu gerçeği bildiği için son 16 turu öncesi göğsünü gere gere “Kim gelirse gelsin. Burası Beşiktaş!” diye haykırıyor...



> İlkleri yaşıyor



29 yıldır teknik direktörlük yapan Şenol Güneş 3. sezonunu geçirdiği Beşiktaş’ta âdeta kendini aşıyor. İlk lig şampiyonluğunu Beşiktaş’ta yaşayan, ilk defa Avrupa’da çeyrek finali gören Güneş, siyah-beyazlılarla birlikte ilk defa Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmayı başardı.