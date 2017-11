Türkiye Gazetesi

Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray deplasmanına konuk oluyor. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Ligde oynadığı 12 maçın ardından 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2. sıradaki Başakşehir'le aynı puanda bulunan lider Galatasaray, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puanla 10 sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, zorlu Galatasaray deplasmanından puan yada puanlarla dönmenin hesabını yaparken, Galatasaray ise hem saha hem de seyirci avantajını kullanarak 3 puanı koparmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın hocası Rumen oyuncu için Karabük'teki alacaklarından vazgeçmiş

Cimbom’da camianın hedefindeki isim teknik direktör Igor Tudor... Büyük maçlardaki taktik anlayışı ve sergilettiği futbol sebebiyle eleştirilen ve kredisini de bitiren Hırvat teknik adamın sezon başında çok önemli bir fedakârlıkta bulunduğu ortaya çıktı. Hatırlanacağı gibi Igor Tudor, Kardemir Karabükspor ile sözleşmesi devam ederken mukavelesindeki “tazminat maddesini” devreye koyup Galatasaray’ın başına geçmişti. O dönemde sarı-kırmızılılar, Hırvat çalıştırıcı için Karabükspor’a 150 bin avro tazminat ödemişti. Ancak Igo Tudor’un eski takımından bir miktar maaş alacağı bulunuyordu. Her ne kadar Karabük yönetimi ile tatsız ayrılsa da “alacak” olayı sarı-kırmızılı takımın işine yaradı. Nasıl mı? Detaylandıralım...





Asamoah’a niyet...

Galatasaray’da sezon başında “Kime niyet kime kısmet” diyebileceğimiz bir transfer olayı gerçekleşmişti. Dursun Özbek yönetimi, Juventus’ta forma giyen Asamoah’a niyetlenmiş ve transferin bitmesi an meselesi hâline gelmişti. Ancak Asamoah olayı son anda yatınca ibre Karabükspor’un sol beki ve Tudor’un eski öğrencisi Latovlevici’ye döndü. Rumen oyuncu 550 bin avroluk bonservis bedeliyle alınırken o süreçte görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği anda Hırvat teknik adamın devreye girdiği ortaya çıktı. Latovlevici’yi vermek istemeyen Karabükspor’la görüşen Igor Tudor’un “Sizde bir miktar alacağım kaldı. Onlara karşılık bana bir jest yapın” dediği öğrenildi. Her ne kadar Latovlevici’nin performansı şu an için eleştiri alsa da Tudor’un fedakârlığı yönetimden takdir gördü.





‘Rodri’siz olmuyor!

Galatasaray’ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında 11’de yer almadı. Sarı-kırmızılılar bu maçların ikisinde de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Cimbom, 26 yaşındaki futbolcunun 11’de başladığı 9 maçta ise 8 galibyet 1 beraberlik alırken Rodrigues, Başakşehir maçında neden yedek oturduğunu sorgulamaya başladı. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen kanat oyuncusunun son derece üzgün olduğu ve bu durumu kafasına taktığı bildirildi. Rodrigues bu sezon 3 asist yapıp 1 gol kaydetti.



Alanya yarım takımla



Galatasaray’ın rakibi Aytemiz Alanya, Aslan’a eksik hazırlanıyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde, teknik direktör Safet Susic gözetiminde sabah yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Vagner Love ve Junior Fernandes katılmadı. Taha Yalçıner ve gribal enfeksiyon sebebiyle önceki günkü idmana çıkamayan Emre Akbaba ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Galatasaray yönetimi Tudor'a yakın markaj uyguluyor

Muhteşem bir sezon başlangıcının ardından, olumsuz bir sürece giren Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor diken üstünde... Hırvat hocanın Başkan Dursun Özbek’le yaptığı görüşmede kadro darlığından yakınması sarı-kırmızılıları daha da sinirlendirdi. Tudor’un “Elimde alternatif az” demesi üzerine Başkan Özbek’in “Sezon başında ne istiyorsan yaptık, kimi istiyorsan aldık. Bir tek Asamoah işi olmadı. Büyük maçlardaki başarısızlığın tek sebebi Asamoah’ın alınmaması olamaz. Ayrıca kadro derinliği nasıl yok? Yasin, Sinan gibi isimler geçen sene takımın önemli silahlarıydı. Bunlar bugünün bahanesi değil” şeklinde çıkıştığı öğrenildi.



Ergün de mesaide!

Kredisi kalmayan ve Başkan Dursun Özbek’in net şekilde ültimatom verdiği Hırvat teknik adama, Sportif Direktör Cenk Ergün aracılığıyla baskılar devam ediyor. Özbek, Fenerbahçe maçına kadar olan bölümde takımın çok iyi gittiğini belirtip Tudor’dan “Neden sistemle oynuyorsun” diye hesap sorarken, yönetici Cenk Ergün de Alanyaspor maçında yeni bir sürpriz istemediklerini vurguladı. Tudor’la görüşen Cenk Ergün, Hırvat hocayı üstü kapalı şekilde tehdit ederken “Kötü sonuçlar devam ederse hiç istemediğimiz kararlar almak zorunda kalırız. Takımı derleyip toparlamak ve başarılı sonuçlar almak senin görevin” ifadelerini kullandı.

Feghouli gitmiyor

Galatasaray’da sezonun en flaş transferlerinden olan Sofiane Feghouli için ortaya atılan “Ayrılmak istiyor” iddialarına yönetimden “Algı operasyonu” karşılığı geldi. Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle bu hafta da forma giyemeyecek Cezayirli futbolcunun mutsuz olduğu ileri sürülmüştü. Ancak sarı-kırmızlı yöneticiler bunun doıru olmadığını söyleyerek “Feghouli aksine Galatasaray’ı çok sahiplendi ve burada mutlu. Bir an önce formasına kavuşmak istiyor. Ayrılmak gibi bir düşüncesi yok” açıklamasında bulundu.

Başakşehir hezimetiyle koltuğun sallanan Tudor, kredi toplama peşinde

Galatasaray’da gerginlik sezon başından bu yana en üst safhada. Geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında kalesinde 5 gol gören sarı-kırmızılılar, bugün ligin flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. Tarihi hezimetin ardından Florya’ya çıkarma yapan Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Igor Tudor’a “Hata yapma şansın ve kredin kalmadı” mesajını vermişti. Hafta başından bu yana son derece gergin şekilde mücadeleye hazırlanan sarı-kırmızılılarda Tudor adeta bıçak sırtında bir mücadeleye çıkacak. Hırvat çalıştırıcının, bugün alınabilecek kötü bir sonuç durumunda Hırvatistan yolculuğu hazırlıklarına başlaması bekleniyor. Hatta camiada puan kaybı durumunda Tudor’un Beşiktaş derbisinde takımın başında olmayacağı konuşuluyor.



Love rehaveti olmasın



Sarı-kırmızılı yönetim bir haftadır sezon başındaki orijinal taktik ve dizilişe dönülmesi konusunda Igor Tudor’a baskı yaparken, Hırvat çalıştırıcı da riske girmeden Aytemiz Alanyaspor maçını kazasız atlatmayı hedefliyor. Rakibin etkili golcüsü Vagner Love’ın olmaması büyük avantaj olarak görülürken, Tudor yine de bu durumun bir rehavet oluşturmaması için uyarılarını yaptı. Öte yandan geçen haftaki şok mağlubiyete rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Mücadelenin biletlerinin tamamına yakının tükendiği ve stadyumun bugün dolmasının beklendiği aktarıldı.



Alanya’ya karşı 2’de 2



Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor bugüne kadar Süper Lig’de ilk defa geçen sezon karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon TT Stadyumu’ndaki maçı Galatasaray 5-1’lik skorla galip tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor’un ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi de 3-2’lik skorla kazandı.



Maicon ve Ndiaye sınırda



Galatasaray’da bugünkü maç öncesi iki oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Savunmanın sigortası Maicon ve orta sahanın kesici ismi Badou Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri hâlinde ligin 14. haftasında oynanacak olan Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecekler.



Tudor artık yardım alıyor



Başkan Dursun Özbek’in hafta içinde Tudor’a verdiği “Ekibinden daha fazla destek al” ültimatomu sonrası Hırvat çalıştırıcı farklı bir kimliğe büründü. Tudor’un artık antrenmanlardan sonra yardımcısı Ayhan Akman ve ekibi ile toplantı yaptığı, taktik ve oyuncu tercihleriyle ilgili fikirlerini aldığı öğrenildi.