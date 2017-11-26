Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahasında son 3 maçtır sıkıntılar yaşayan Göztepe, Akhisar karşısında elde ettiği 3 puanla nefes aldı. Her iki takım da ligdeki son 4 maçında galibiyet yüzü görememişti. Ancak Göztepe ikinci yarıda bulduğu gollerle bu şanssızlığını kırdı. Ege temsilcisi iki ekibin buluşmasında; Jahovic ve Castro gibi skora dönük oyuncular sustu; Selçuk ve Halil bu sezon ilk gollerini atarak Göztepe’ye galibiyeti getirdi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a çelme takan Okan Buruk’un Akhisar’ında takımın en skorer ismi Henrique’nin cezası yüzünden olmayışının yokluğu hissedildi.

Ali Gözeten - İzmir (İHA)