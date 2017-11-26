Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor'u İspanyol yıldızı Soldado'nun hat-trick yaptığı maçta 4-1'le geçen Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyet için zorlu Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Son 3 haftada topladığı 7 puanla çıkışa geçen Antalyaspor ise çıkışını sürdürmek ve zorlu rakibini mağlup ederek moral depolamak istiyor. Peki Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı skoru kaç kaç? Süper Lig'de Beşiktaş'ın puan kaybetmesinin ardından Beşiktaş'ı yakalama fırsatı bulan Fenerbahçe, Antalya deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Peki Antalyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı anlatım izle ve canlı skoru kaç kaç? gibi aradığınız soruların cevapları...

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI [CANLI ANLATIM]

7'Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Sakıb Aytaç ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak ceza sahası içinde topu kontrol etmek isteyen Deniz Kadah'a müdahale eden savunma oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

5'Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Vincent Janssen kaleyi düşünüyor ve şutunu çekiyor. Bu top kaleci Ferhat Kaplan'ın kontrolünde kalıyor.

4'Sol kanattan gelişen atakta topla birlikte ilerleyen İsmail Köybaşı ceza sahası içindeki takım arkadaşı Vincent Janssen'e pasını gönderiyor. Ceza sahası içi penaltı noktasının hemen arkasında Vincent Janssen kaleye şutunu çekiyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

1'Hakem Mete Kalkavan maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Ev sahibi Antalyaspor maça başlayan taraf oluyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Vainqueur, Charles, Maicon, Nasri, Deniz Kadah, Eto'o

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatıf, Juliano, Janssen

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 13. haftasında Antalya'da oynanacak olan Antalyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak ve mücadele naklen beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

KANARYA KENETLENDİ

Fenerbahçe Yönetimi, Osmanlıspor maçından sonraki süreçte yaptığı hamlelerle önemli bir krizin önüne geçti, ardından da takımı ayağa kaldırdı.

Teknik direktör Kocaman’ın görevi bırakma kararı sonrası yönetim devreye girdi. Kararlı olsa da, deneyimli çalıştırıcıyı ikna etmeyi başardı. Böylelikle teknik adam krizinin önüne geçildi.

Ardından standart prim sisteminin dışına çıkıldı. Takımın motivasyonunu arttırmak için her maça prim uygulamasına geçildi.

İlk yarıya kadar tüm maçların kazanılması durumunda toplamda 1.5 milyon euro prim dağıtılacağı yönetim tarafından futbolculara taahhüt edildi.

Başkan Aziz Yıldırım da Sivasspor maçı öncesi yaptığı toplantıda, “Biz sizi kaliteli oyuncular olduğunuz için aldık. Ancak bunu gösteremiyorsunuz” diyerek bir anlamda temel sıkıntıyı işaret etti ancak oyuncuların kendilerine olan güvenini yükseltti.

Son olarak Ersun Yanal döneminde büyük sonuç aldığı şampiyonluk yemeklerine başladı. Önce Sivasspor maçı öncesi yenen yemeğin ardından Antalya maçı öncesi de kahvaltıda bir araya gelindi. Takımın moral motivasyonunu yükseltmek isteyen sarı-lacivertliler, oyuncularla yapılan konuşmalarda da yumuşak bir üslup kullandı.

ANTALYASPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR!

Süper Lig’de topladığı 13 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Leonardo gözetiminde sürdürüyor.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar antrenmana koşuyla başlarken, daha sonra ısınma hareketleriyle çalışmalarına devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak devam edilen kısmında 5’e 2 top kapma çalışması ve taktik maçla antrenmanın sona erdiği öğrenildi. Akdeniz ekibi Antalyspor’da yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Danilo, Salih Dursun, Zeki Yıldırım, Yusuf Çelik, Sandro, Djourou ve Jeremy Menez katılmadı.

Öte yandan Antalyaspor’un antrenmanını öğrenciler de ziyaret etti. Öğrenciler, Samuel Eto'o'ya büyük ilgi göstererek, tezahürat yaptılar ve Eto'o da öğrencilerle sohbet ederek, imza dağıttı. Eto’o dışında teknik direktör Leonardo ve Nasri’de öğrencilerle bir süre ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Samuel Eto’o büyükleri seviyor!

Antalyaspor’un bugünkü en büyük hücum silahı tabii ki Eto’o... Kamerunlu yıldızın 3 büyüklere karşı performansı ise bir hayli etkili. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı çıktığı 13 maçta 6 gol, 3 asistle oynayan Eto’o, Sarı-Lacivertli stoperleri bir hayli zorlayacak gibi. Öte yandan takımın bir diğer dünya yıldızı Nasri de ilk 11’de forma giyecek. Fransız yıldız artık patlama yapmak istiyor.

Neto ve Alper bugün kadroda

Valbuena ve Isla’nın iyileştiği Fenerbahçe’de, Neto ve Alper Potuk’un da cezaları sona erdi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Antalyaspor deplasmanında daha geniş ve alternatifli bir kadroyu elinde bulunduracak. Kocaman, idmanlarda oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Neto’yu Skrtel’in yerine görevlendirmeyi düşünüyor. Alper de Valbuena’nın durumuna göre oynayacak.

Orta alanda aynı sistem

Sivasspor mücadelesinde takıma dönen Mehmet Topal, formayı kaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman, orta ikilide Josef-Mehmet Topal’a çok güveniyor. İki tecrübeli oyuncu rakibin merkezine sürekli baskı uygulayacak ve topun daha çok Antalyaspor yarı sahasında kalmasını sağlayacak. Kocaman’ın Nasri ve Eto’o’ya ise özel önlem alması bekleniyor. Antalyaspor’un iki yıldızına boş alan bırakılmayacak.