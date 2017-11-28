Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 9'uncu dakikada Viana, 36 ve 38'inci dakikalarda Paulinho atarken, konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü 45'inci dakikada Etebo'dan geldi. Braga bu sonuçla haftayı 25 puanla 4'üncü sırada tamamladı.
Braga zorlanmadı
28.11.2017 - 03:27 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 03:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Braga, Portekiz Ligi'nin 12'nci haftasında Feirense'yi 3-1 yendi.
Etiketler : braga,portekiz ligi,
523167 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/523167.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
13
9
2
2
29
14
15
29
2
Başakşehir
13
8
3
2
24
15
9
27
3
Fenerbahçe
13
6
5
2
26
17
9
23
4
Beşiktaş
13
6
5
2
19
12
7
23
5
Kayserispor
13
6
5
2
20
15
5
23
6
Bursaspor
13
6
3
4
24
16
8
21
7
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Sivasspor
13
6
1
6
19
21
-2
19
10
Kasımpaşa
13
5
3
5
22
22
0
18
11
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
13
4
3
6
16
20
-4
15
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Konyaspor
13
3
2
8
13
18
-5
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
13
2
2
9
13
23
-10
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
-16
8
14. Hafta Maçları
2.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Evkur Yeni Malatyaspor
2.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Göztepe
2.12.2017
Beşiktaş - Galatasaray
3.12.2017
Alanyaspor - Kayserispor
3.12.2017
Atiker Konyaspor - Bursaspor
3.12.2017
Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor
3.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.12.2017
Fenerbahçe - Kasımpaşa
4.12.2017
Trabzonspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
13
8
4
1
19
7
12
28
2
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
13
6
4
3
24
18
6
22
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Balıkesirspor
13
6
3
4
28
23
5
18
7
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
8
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
9
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
10
Gazişehir G.Ant
13
3
7
3
14
10
4
16
11
Altınordu
13
4
4
5
20
19
1
16
12
Samsunspor
13
3
6
4
12
13
-1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
15
Eskişehirspor
13
3
6
4
21
24
-3
12
16
Denizlispor
13
3
2
8
13
23
-10
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
2