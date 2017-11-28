Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 9'uncu dakikada Viana, 36 ve 38'inci dakikalarda Paulinho atarken, konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü 45'inci dakikada Etebo'dan geldi. Braga bu sonuçla haftayı 25 puanla 4'üncü sırada tamamladı.