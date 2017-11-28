Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rodrigues'le başladığı 10 maçın 9'unu kazanan sarı-kırmızılı takım, yıldız oyuncunun kulübede oturduğu 3 karşılaşmada ise galip gelemedi. İstatistiklerde Garry Rodrigues'le ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Rodrigues'in ilk 11'de olup sağ kanatta oynadığı maçlarda Galatasaray gollerini soldan buldu. Yeşil Burun Adaları milli oyuncusu rakip savunmaların dengesini bozarken, diğer kanatta boşa çıkan Tolga Ciğerci, attığı 6 golle kariyer rekoru kırdı. Son Alanyaspor maçında da benzer golü Yasin Öztekin attı.