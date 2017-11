Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün GSYİAD ile yapılan imza töreninin ardından gündeme dair soruları cevapladı. 5-1’lik Başakşehir mağlubiyeti sonrası Florya’ya çıkarma yaparak Teknik Direktör Igor Tudor’dan hesap soran ve hiç büyük maç kazanamayan Hırvat teknik adama, “Derbi son şansın” ültimatomunda bulunan Başkan Özbek, suçu medyaya attı. Özbek, “Bir takım düşünün; ligde lider ve en çok gol atmış olan takım. Ligin başından itibaren lider... Tabii lig uzun bir maraton… Ama bazı yayın organları tarafından antrenör 1-2 hafta önceden gönderiliyor. Bunlar Galatasaray’a zarar veriyor. Bunları bilhassa köpürtmek suretiyle herhâlde Galatasaray’a fayda sağlamak için yaptıklarını düşünüyorum. Haftalarca antrenörü eleştirilen, başka bir kulüp yok. Ben bunun değerlendirmesini Galatasaray’ın büyük taraftarına bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

> Müsaade etmeyeceğim

“Antrenörün ne zaman gönderileceği konusunun Türkiye’deki futbol gündeminden düşmesi lazım” yorumunu yapan sarı-kırmızılı takımın başkanı “Bu, takımın performansını etkiliyor. Galatasaray’ın dostu olmayan kişiler böyle devam edebilir. Galatasaray; oyuncuları, antrenörü ve teknik kadrosuyla şampiyonluğa koşan bir takım. Bu tartışmaların hiçbir zaman kulübümüzü ve takımımızı yıpratmasına müsaade etmeyeceğim. Biz yolumuza devam edeceğiz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin hayret ettiği, beni de duygulandıran bir ortam oluştu Alanyaspor maçında… Galatasaray taraftarı, kulübü için her şeyi yapıyor” sözlerini sarf etti. Özbek Beşiktaş derbisi için ise, “Ligdeki 34 maçtan bir tanesi. Güzel ve keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım birbirini defalarca yenmiş. Üç ihtimalli bir maç… Her iki takım için de önemli bir maç” dedi. > Burhan Can Terzi