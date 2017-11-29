Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç yıldız Yusuf Yazıcı, koşu esnasında belinde ağrı hissetti ve çalışmaya devam edemeyerek salona geçti. Oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı ancak yapılacak kontrollerden sonra durumunun netlik kazanacağı belirtildi. Bordo-mavili takımda ayrıca antrenmana sakatlığı bulunan Sosa, Volkan ve Uğur Demirok katılmadı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanda teknik direktör Rıza Çalımbay, sürekli çalışmayı durdurarak pas trafiğinin düzgün işlemesi noktasında uyarılarda bulundu.

YOLCULUK BUGÜN

Trabzonspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için bugün saat 13.30'da Erzurum'a hareket edecek. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştireceği antrenman sonrası özel bir uçak ile Erzurum'a giderek maç saatini beklemeye başlayacak.