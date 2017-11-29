Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay 17 Ekim 2017’de Trabzonspor’un başına geçti ve kısa sürede toparlayıcı işlere imza attı. Dün gerçekleştirdiği basın toplantısında ise gördüğü ve çözmek istediği problemlerden bahsetti. Çok önemli ifadeleri vardı. En dikkat çekici sözü “Saha içinden çok dışarıda problem var” sözüydü. Çalımbay’ın bununla anlatmak istediği ise sezon başı kadro kurulumundaki yanlışlıklardı. Bunu da örneklendirerek “Baktığınız zaman 3 sağ kanat, 3 sol kanat oyuncusu var. İkisini oynatabiliyorsunuz. Ayrıca buraya ilk geldiğimde oynamayan oyuncular tamamen kopmuştu. Rahatsız olduğum birkaç konu vardı ve dün (önceki gün) hepsine bunları açık açık söyledim” dedi.



Herkes çalışacak

“Benim takımım beklenildiği gibi kötü bir takım değil” diyen Çalımbay oyuncularla toplantısının açılımını da yaparak “Arkadaşlarımızın ne olursa olsun bırakmadan çalışmaları gerekiyor. Hepsi profesyonel oyuncular, hepsinin bir işi var. Kimi Afrika’dan kimi Slovakya’dan gelmiş bir sürü arkadaşımız bulunuyor. Bunların ortak amacı takım. Buraya gelirken boşuna gelmediler. Başarı için geldiler, onun için de başarılı olmak zorundalar. Kadro genişse rekabet edeceksiniz. Herkes tedbirini alacak, ona göre kendine çekidüzen verecek, antrenmanlarda ona göre çalışacak. Bunun başka yolu yok. Bunları konuştuk ve düzeltmeye çalıştık” ifadesini kullandı.



En zoru Antalya

Takımının mücadelesinden dolayı gurur duyduğunu da vurgulayan Rıza Hoca “Osmanlıspor ve en son oynadığımız Sivas maçları kolay değildi. Her şeye rağmen galip geldik. Ufak tefek eksiklikler var. Tabii ki onları kabul ediyoruz. Devre arasında çalışarak, belki başka bir şey yaparak daha iyi duruma getireceğiz. Daha 4 maçımız var. En zoru da kendi kurduğum Antalyaspor’a karşı olanı. Bu maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bazı eksiklikleri ve problemlerimizi düzelttikten sonra daha sağlam, daha değişik, güzel takım mutlaka olacak. Her şeyin farkındayım. Devre olduktan sonra bütün sorumluluk bende” şeklinde konuştu.



Abdülkadir sevgisi

Kucka’yı ve Hubocan’ı ilk defa gördüğünü söyleyen Çalımbay, Abdülkadir’i oynatmadığı yönündeki eleştiriler için de “Galip geliyoruz, ‘Abdülkadir niye oynamadı’ deniliyor. Ben belki de onu herkesten çok seviyorum. Ben de altyapıdan yetişmiş bir insanım. 17 yaşında Beşiktaş’ta oynadım. Hepsine çok büyük saygı var. Abdülkadir profesyonel, iyi çalışıyor. Görev verince oynuyor. Bir maçta şans vermedik. Diğer maçlarda oynadı, oynayacak da” dedi. Sosa’nın da sezon başı antrenman yapmadığı için sakatlıkları olacağını vurgulayan bordo-mavililerin teknik patronu “Onun yurt dışına gitmesiyle ilgili haberim var. Bütün sorumluluk onda” dedi.



Kupa bizim için çok önemli

Yusuf’un Avrupa’ya gitme ihtimali için “Gidip başarılı olmasını isterim” diyen Rıza Çalımbay, Erzurum’la oynanacak kupa maçı için de “Kupa bizim için çok çok önemli. Az şans verdiğimiz oyuncuların çoğunu oynatacağız. Diğer oyunculardan da faydalanacağız. Bu turu geçmemiz gerekiyor” yorumunda bulundu.