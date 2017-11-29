Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladığı Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 82-59 mağlup ederek 6. galibiyetini elde etti. Maça Vesely’nin üst üste üç ikiliğiyle giren sarı-lacivertliler Nunnally’nin turnikesiyle 8-0’lık seri yaptı. Wright’ın biri üçlük 5 sayısıyla karşılık gören Obra’nın ekibi Nunnally’nin üçlükleriyle ilk periyodu 21-13 üstün geçti. 2. çeyrekte Nunnaly, Melli, Thompson ve Dixon’ın sayılarıyla farkı açan (32-16) sarı-lacivertli ekip soyunma odasına da 45-29 galip döndü. F.Bahçe, Walker ve Wright ile direnmeye çalışan Büyükçekmece karşısında 3. periyotta da etkiliydi. Sloukas ve Barış’la skor üreten Obradovic’in ekibi farkı açtı (58-38) ve final çeyreğine de 60-41 galip girdi. Bu bölümde de rahat oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip Oğulcan’ın direnen sayılarına rağmen farkı açarak salondan 82-59 galip ayrıldı. F.Bahçe’de Nunnaly 13, Melih 11, Melli 10 sayıyla galibiyete katkı yaparken, misafir ekipte Oğulcan 14, Wright 13, Walker 12 sayılık performans gösterse de yetmedi.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8’inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes sahasında Muratbey Uşak’ı 97-84 mağlup ederek ligdeki 6’ncı galibiyetine uzandı. İlk yarısı 46-46’lık eşitlikle biten maça Errick McCollum damga vurdu. ABD’li yıldız rakip potaya 41 sayı bırakıp maçın en skorer ismi olurken, bu oyuncuya Stimac 14, Birkan Batuk 11, Simon 10 sayıyla katkı verdi. Muratbey Uşak’a Şafak Edge’nin 16 sayısı yeterli olmadı.