Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da uçan, ligde inişe geçen Kartal, Galatasaray derbisi öncesi kupada Manisaspor’a patladı: 9-0. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Manisaspor’u misafir eden Beşiktaş, bir çok yıldızını dinlendirdiği maçta bütün istatistiklerinde ortalamasını yükseltti. Siyah-beyazlılar maça kelimenin tam anlamıyla fırtına gibi başladı. Çok eleştirilen Lens, 15’te Negredo’ya asist yaparken, 23’te farkı 2’ye çıkaran isim oldu: 2-0. Fatih Tekke’nin çalıştırdığı rakibi karşısında çok rahat pozisyona giriyordu Beşiktaş. Fazla forma şansı bulamayan oyuncular büyük bir iştahla oynuyordu. Özellikle Mustafa Pektemek, Oğuzhan, Lens ve Negredo zincirlerini kırmışçasına saldırı hâlindeydi. Bu sezon ilk defa forma şansı bulan Orkan Çınar ise 32’de ayakta alkışlanacak aşırtma bir vuruşla skoru 3-0’a getirdi.



22 dakikada 5 gol

İlk yarının sonuna doğru fark 4’e çıktı. Oğuzhan sağ çizgiye inip Lens’e ‘Dokunman yeterli’ dedi ve skor 4-0 oldu. İkinci yarıda goller yağmur gibi yağmaya devam ediyordu. Siyah-beyazlı taraftarlar ceza sebebiyle seyircisiz oynanan maçta bir tarihe tanıklık etme fırsatını tepmişti. Beşinci gol, dördüncü golden 25 dakika sonra geldi. Yani son 22 dakikada 5 gol atan Beşiktaş bu 25 dakikalık dilimde 2 gol daha bulsaydı 1989 yılında Adana Demirspor’u 10-0 yendiği maçtaki rekorunu kırmış olacaktı. Negredo 4 gol daha atarak toplamda 5 gole ulaştı ve 35 gol sözüne biraz olsun yaklaştı. Son gol Mustafa Pektemek’ten geldi ve tarihi farkla Beşiktaş sahadan galip ayrıldı: 9-0.



6. Beşiktaş’ta Tolga Zengin, Fatih Aksoy, Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar bu sezon ilk defa ilk 11’de sahaya çıktı. Sonradan oyuna giren U21 oyuncuları Alpay Çelebi ve Abdullah Çelik adına da dünkü Manisa maçı ilkti.



Kalecinin sitemi!

Manisaspor kalecisi Emrullah Şalk, Mustafa Pektemek’in golü (9-0) sonrası sitemde bulundu. İkili arasında kısa bir diyalog geçerken mücadele sonunda Negredo, kaleciye sarılarak teselli etmeye çalıştı. Az sayıdaki Manisa taraftarı ise “Emrullah dışarı” diye tezahürat yaptı.



ŞENOL GÜNEŞ: İştahımız iyiydi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu kısa ve net konuştu: Kupaya iyi başlamak önemliydi. Oyun olarak rakibe karşı üstündük. Kalite farkı vardı. Alt ligde sıkıntıları olan, sergilediği futbolun karşılığını puan olarak alamayan bir kulübe karşı oynadık. Bizim oyuncularımız rakibe bakmadan oyun oynamaya çalıştı. İlk dakikadan itibaren iştahını sahaya yansıttı. Galatasaray derbisi için konuşmaya gerek yok. Yarından (bugünden) itibaren bakacağız.