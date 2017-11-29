Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü 19.30’da karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma yapıldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Grand Medical Manisaspor maçında forma giyen oyuncular idmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları ile antrenmana başlarken, strechhing ve istasyon koşuları yaptı. Pas, 5’e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve pas oyun çalışan siyah-beyazlı futbolcular, yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanı yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışarak noktaladı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.



DERBİDE GOMİS - CENK TOSUN DÜELLOSU

Beşiktaş-Galatasaray derbisi bu sezon attıkları gollerle dikkat çeken Bafetimbi Gomis ve Cenk Tosun'u karşı karşıya getirecek. Zorlu mücadelede gözler attıkları gollerle takımlarını sırtlayan bu iki ismin üzerinde olacak. Süper Lig’de cumartesi günü saat 19.30’da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gözler bir yandan da golcülerin üzerinde olacak. Bu sezon takıma katılan sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, derbide takımın en büyük kozu olacak. Gomis, ligde geride kalan 13 karşılaşmanın tamamında forma giyerek toplam 1110 dakika süre aldı. Yıldız golcü, söz konusu müsabakalarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.



Cenk, Avrupa’da ve ligde sırtlıyor

Beşiktaş’ta ise bu sezon ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde takımını sırtlayan milli futbolcu Cenk Tosun, Teknik Direktör Şenol Güneş’in gol yollarındaki en büyük silahlarından. Cenk, ligde bu sezon 12 karşılaşmada sahaya çıktı. Başarılı golcü, bu maçlarda 923 dakikada sürede aldı ve 5 gol, 1 asist ile oynadı.

Galatasaray’da sürpriz golcüler

İki takımda Gomis ve Cenk’in dışında da golcü isimler bulunuyor. Ligde bu sezon sarı-kırmızılılarda Tolga Ciğerci 6 gol kaydetti. Tolga, sakatlığından dolayı derbide oynayamayacak. Galatasaray’da Gomis ve Tolga’nın dışında sürpriz bir golcü daha var. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı defansı Maicon da geride kalan 13 haftada 4 gol attı.

Siyah-beyazlılarda Cenk’in dışında Babel 4 gol, 2 asist ve Talisca 3 gol, 3 asist ile oynuyor. Beşiktaş’ın forvet hattındaki bir başka ismi olan Negroda ise ligde 1 gol kaydetti.



TUDOR'UN DERBİ PLANI; 4'LÜ DEFANS, TEK FORVET

Beşiktaş ile cumartesi günü yılın son derbisinde karşılaşacak olan Galatasaray'da, takım düzeni belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekibin çalıştırıcısı Tudor, Beşiktaş karşısına büyük olasılıkla 4'lü defans ile çıkacak. Latovlevici'nin ameliyat olması nedeniyle sol bekte Martin Linnes yer alacak. Linnes bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye kupalarında 10 maçta 806 dakika forma giymişti. Hırvat hocanın Linnes ile özel olarak ilgilendiği bildirildi.

Fernando'nun da cezasının bitmesi yüzünden forma giyeceği orta sahada Tolga'nın yerine ise yine cezası sona eren Feghouli oynayacak Gomis'in tek forvet olarak mücadele edeceği takım düzeninde Rodrigues kanat oyuncu olarak destek verecek. Kupa rotasyonundaki Sinan ve Emreh Başsan ise maç kodrasuna girerek görev bekleyecek.

İgor Tudor'un idmanlarda özellikle pas isabetlerine dikkat çektiği de vurgulandı. Hırvat hoca, topu kazanınca uzun süre oyuncularında kalmasını istiyor ve soğuk kanlı paslarla meşin yuvarlağı kendi ceza sahalarının dışında tutmayı, rakip kaleye hızlı ama garanti paslarla gitmeyi hedefliyor.