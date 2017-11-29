Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur Demirok katılmadı. Koşunun ardından dar alan pas çalışması yapan bordo-mavililer taktik çalışmayla antrenmanı tamamlarken, sonrasında ise özel bir uçak ile Erzurum'a hareket etti. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Uğur ve Sosa dışında Onur, Burak, Okay , Volkan ve Yusuf Yazıcı kadroda yer almadı.