Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol devi, Türk Messi lakaplı Ömür'ü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı...

Yıldız oyuncu için 15 milyon Euro'yu (70 milyon lira) gözden çıkartan Valencia'nın Bordo-Mavili kulüple ilk teması sağladığı öğrenildi.

İspanyol devinin yanı sıra Arsenal, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin de Abdülkadir'i transfer etmek için sıraya girdiği bildirildi.

Trabzonspor Yönetimi ise henüz genç yıldız için herhangi bir bonservis bedeli belirlemedi.

Ömür, merkez orta saha, sağ açık ve sol açık mevkilerinde görev yapabiliyor.18 yaşındaki genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün bordo mavili kulübü ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (Takvim)