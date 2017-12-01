Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray için Arjantin'den sürpriz transfer iddiası! Arjantin basınının iddiasın göre, Galatasaray, Gimnasia takımının 25 yaşındaki kalecisi Alexis Martin Arias'ı kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki kaleciyi devre arası transfer döneminde Galatasaray'a satmayı düşünen Gimnasia'nın sarı kırmızılı takımdan cevap beklediği kaydedildi. Alexis Martin Arias, bu sezon Gimnasia formasıyla Arjantin Ligi'nde çıktığı 9 maçta 14 gol yerken, 3 maçta kalesini gole kapattı.

CARRASSO'NUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın yedek kalecisi Cedric Carrasso ile sözleşmesi, sene sonunda sona eriyor.