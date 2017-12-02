Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herkesin merakla beklediği 2018 Dünya Kupası kura çekimi, Rusya’nın başkenti Moskova’da çekildi. Kremlin Sarayı’ndaki kura çekiminde, efsaneler geçidi vardı. Gordon Banks, Laurent Blanc, Pablo Cannavaro, Marcos Cafu, Diego Armando Maradona, Carles Puyol, Diego Forlan, Nikita Simonya, katılımcı ülkelerin 14-28 Haziran arasında oynayacakları grup eşleşmelerini belirledi. Büyük mücadele için yaklaşık 6 ay kalırken; kupayı, son şampiyon Almanya’nın kaptanı Miroslav Klose getirdi. Rusya halk danslarının sergilendiği gösterisi ile başlayan eşleşme seremonisinde, Rus şarkıcı Alsou ve ünlü gitarist Nuno Bettencourt da mini bir konser verdi. 32 takım çekilen kuralar sonunda 8 gruba ayrıldı. Turnuva açılışı, Rusya-Suudi Arabistan maçıyla yapılacak. Maçlar Rusya’daki 11 kentte yer alan 12 statta oynanacak. Final karşılaşması ise 15 Temmuz’da Moskova’da yapılacak. İngiltere’nin eski yıldızı Gary Lineker’in sunuculuğunu yaptığı 2018’in eşleşmelerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino takımlara başarılar diledi.

32 takımın final serüveni

Dünya Kupası için 6 konfederasyon birleşti, 209 ülke arasından, en iyi 32 takım seçildi. Ön elemelerdeki 868 maçta 177’si elendi. Oynanan maçlarda toplam 2454 gol atıldı. Avrupa’dan 14, Güney Amerika, Asya ve Afrika’dan 5, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler’den 3 ülke, finaller için bileti aldı. 32 takım 8 grupta ilk 2’ye girmeyi, sonraki turlarda da çapraz eşleşme ile kupa kovalayacak.