Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın “Atom Karınca” lakaplı oyuncusu ve Türk futbolunun efendi kişiliği Rıza Çalımbay’ın gittiği her takıma farklı bir sinerji getirdiği bir gerçek. Kariyerinde Göztepe, Denizli, Ankaragücü, Ç. Rize, Beşiktaş, Osmanlı, Eskişehir, Sivas, Mersin, Kasımpaşa ve Antalya kulüpleri olan ve şu anda bordo-mavilileri çalıştıran Çalımbay son haftalarda ilginç ve özel bir durumla karşı karşıya. Son 2 lig maçına bakıldığında Çalımbay’ın eski çalıştırdığı takımlara karşı galip geldiği görülüyor. (Osmanlı 4-3 ve Sivas deplasmanı 1-2)



Aynı ortalamayı yakaladı

Ne ilginçtir ki Çalımbay’ın önümüzdeki 2 haftada da rakipler tanıdık. Pazartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak Rıza Hoca sonrası haftada da biraz tatsız bir ayrılık yaşadığı Kasımpaşa ile mücadele verecek. Ve başarılı teknik adam, şu an içinde bulundukları periyottaki en zor sınav olarak Antalyaspor maçını görüyor. Çünkü “Kendi kurduğum ve oluşturduğum takıma karşı mücadele vereceğim” diyor. Şöyle bir istatistik de dikkat çekiyor. Geçen sezon Antalyaspor’da maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Çalımbay’ın şu anda iyi bir performans yakaladığı Trabzonspor’daki ortalaması da aynı: 2 puan.