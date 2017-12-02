Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nabil Dirar... Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden ve takıma kalite katanlardan. Faslı oyuncu sarı-lacivertlilerin sezon başı ile şu anda gelinen noktayı çok iyi anlattı. TRT Spor’a konuşan Dirar, Kayseri ve Osmanlı maçlarında son anda yedikleri gollerle canlarının çok yandığını vurgulayarak “Bizim en büyük hatamız golü atıyorduk ve yedikten sonra rastgele işler yapıyorduk. Herkes kafasına göre oynuyordu. Sonra saha içinde bunu nasıl düzeltebileceğimizi konuştuk. Artık birlikte hareket ediyor birlikte savuma yapıyoruz Kendimizi iyi hissediyoruz ve bu da skorlara yansıyor” dedi.



“Lig yeni başladı”

Takıma üst seviyede katkı vermeye çalıştığını ifade eden Dirar “Çok çalışıyorum gayretliyim ama en iyi formuma henüz ulaşamadım. Eleştirileri kabul ediyorum ofansif olarak çok daha iyi işler yapabileceğimi düşünüyorum” diye konuştu. Çizgide oynamaktan daha memnun olduğunu belirten Dirar, şampiyonlukla ilgili de “Aklımızdaki tek düşünce şampiyonluk. Şampiyonluk için gerçekten çok fazla şansımız olduğuna düşünüyor. Lig yeni başladı. 6 puanlık bir fark var, her takım puan kaybedecek. Bizim hata yapma lüksümüz kalmadı. Şampiyon olmak istiyorsak Kayseri ve Osmanlı maçında kalbettiğimiz puanları kaybetmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Alex’i çok beğenirdim

n Harika bir hocayla çalışıyoruz. Benim de güvendiğim bir hoca.

n Brüksel’de Türk kahvesi vardı ve hafta sonları orada çayla üç büyükleri seyrederdim.

n Alex futbolu çok kolay oynayan bir oyuncuydu. Beni çok etkilemişti. Beğeniyordum.

n Dünya Kupası benim için hayaldi. Keyif alacağız ve gideceğimiz yere kadar gideceğiz.

n Türkçe konuşabilmeyi çok istiyorum. Türkçe derslerine başladım.