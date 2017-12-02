Süper Lig'in lideri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçlar sonunda namağlup liderliği garantileyen Beşiktaş'a konuk oluyor. Son haftalardaki ligdeki düşüşüne bir dur demek isteyen Beşiktaş, lider Galatasaray'ı yenerek puan farkını 3'e düşürerek tekrar yarışa girmenin peşinde. Öte yandan Galatasaray ise en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Beşiktaş'ı liderlik mücadelesinden düşürmek için Beşiktaş deplasmanına galibiyet parolası ile çıkıyor. Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından 3 puan alarak puan farkını 9'a çıkarıp Beşiktaş'ı yarıştan koparmanın peşinde. Milyonlarca kişinin haftalardır merakla beklediği Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta hangi kanalda? İşte sizin için hazırladığımız Beşiktaş-Galatasaray haberimiz...

MUHTEMEL 11'LER:
 
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan (Talisca) Quaresma, Cenk, Babel
 
GALATASARAY: Muslera, Mariano , Maicon , Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Yasin), Belhanda, Rodrigues, Gomis
 
En değerlisi Talisca
 
İki takımdaki futbolcular kıyaslandığında en değerli isim olarak  Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Anderson Talisca ön plana çıkıyor.
 
Siyah-beyazlı takımda kiralık olarak ikinci sezonunu geçiren Talisca,  60,7 milyon lirayla takımının en değerli oyuncusu olarak dikkati çekiyor.
 
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un değeri 56,1 milyon  olarak tahmin edilirken, forvet Cenk Tosun'un değeri ise 49 milyon lira olarak  aktarıldı.
 
Siyah-beyazlı takımda Jeremain Lens'in 46,7, Gökhan Töre 37,4, Gary  Medel de 35 milyon liralık piyasa değerleriyle öne çıkan diğer oyuncular oldu.


 
Galatasaray'ın en değerlisi Muslera
 
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, takımın en değerli  oyuncusu olarak gösteriliyor.
 
Tecrübeli kalecinin piyasa değeri 51,4 milyon lira olarak  belirtilirken, takımın yeni transferlerinden Faslı Younes Belhanda, 42 milyon  lira ile ikinci sırada bulundu.
 
Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna dahil ettiği Sofiane  Feghouli, Maicon Roque ve Fernando Reges'in değerleri 37,4'er milyon lira,  Bafetimbi Gomis'in ise 18,7 milyon lira olarak internet sitesinde yer aldı.
 
Sarı-kırmızılı takımda Türk oyuncular içinde Eren Derdiyok ve Tolga  Ciğerci 21'er milyon lirayla başı çekti.


 
Puan farkını düşürme maçı
 
Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile yapacağı karşılaşmayı kazanarak,  rakibiyle puan farkını düşürmeyi amaçlıyor.
 
Ligde bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, 29 puanlı  sarı-kırmızılı ekibi yendiği takdirde 26 puana yükselecek ve şampiyonluk  iddiasını sürdürecek.


 
İç saha performansı
 
Beşiktaş, derbi mücadelesi öncesi iç sahadaki başarılı performansıyla  dikkati çekiyor.
 
Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı son 33 karşılaşmada rakiplerine  galibiyet şansı vermedi. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun  13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak  alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı.  Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 26'sı  da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 33 lig maçında  26 galibiyet ve 7 beraberlikle 85 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri  79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.
 
Vodafone Park'ta ilk peşinde
 
Siyah-beyazlı ekip, iç sahada başarılı performans göstermesine rağmen  şu ana dek Vodafone Park'ta taraftarlarına derbi galibiyeti izlettiremedi.
 
Bu stadın hizmete girmesinin ardından 3 derbi mücadelesine çıkan  Beşiktaş, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lig derbilerinde Galatasaray ile 2-2,  Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise  sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup oldu.


 
Dolmabahçe'de 3 maçtır kazanamıyor
 
Siyah-beyazlı ekip, derbide 3 puana ulaşırsa, lig maçlarında Vodafone  Park'taki 74 günlük galibiyet hasretini de sonlandıracak.
 
Evindeki son 3 maçta beraberlik alan Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son  galibiyetini 18 Eylül'de Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek elde etti.  Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından Trabzonspor (2-2), Medipol Başakşehir  (1-1) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (0-0) maçlarından beraberlikle ayrıldı.  Beşiktaş, bu 3 karşılaşmada sadece 3 gol atabildi.
 
Tosic ve Medel'in cezası bitti
 
Beşiktaş'ta sarı kart cezaları biten Dusko Tosic ve Gary Medel, teknik  direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde derbi karşılaşmasında görev  alabilecek.
 
Teleset Mobilya Akhisarspor maçında dördüncü sarı kartlarını gören  Tosic ve Medel, cezaları nedeniyle 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor  mücadelesinde görev alamadı.