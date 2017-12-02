Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in lideri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçlar sonunda namağlup liderliği garantileyen Beşiktaş'a konuk oluyor. Son haftalardaki ligdeki düşüşüne bir dur demek isteyen Beşiktaş, lider Galatasaray'ı yenerek puan farkını 3'e düşürerek tekrar yarışa girmenin peşinde. Öte yandan Galatasaray ise en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Beşiktaş'ı liderlik mücadelesinden düşürmek için Beşiktaş deplasmanına galibiyet parolası ile çıkıyor. Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından 3 puan alarak puan farkını 9'a çıkarıp Beşiktaş'ı yarıştan koparmanın peşinde. Milyonlarca kişinin haftalardır merakla beklediği Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta hangi kanalda? İşte sizin için hazırladığımız Beşiktaş-Galatasaray haberimiz...

MUHTEMEL 11'LER:



BEŞİKTAŞ: Fabricio, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan (Talisca) Quaresma, Cenk, Babel



GALATASARAY: Muslera, Mariano , Maicon , Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Yasin), Belhanda, Rodrigues, Gomis



En değerlisi Talisca



İki takımdaki futbolcular kıyaslandığında en değerli isim olarak Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Anderson Talisca ön plana çıkıyor.



Siyah-beyazlı takımda kiralık olarak ikinci sezonunu geçiren Talisca, 60,7 milyon lirayla takımının en değerli oyuncusu olarak dikkati çekiyor.



Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un değeri 56,1 milyon olarak tahmin edilirken, forvet Cenk Tosun'un değeri ise 49 milyon lira olarak aktarıldı.



Siyah-beyazlı takımda Jeremain Lens'in 46,7, Gökhan Töre 37,4, Gary Medel de 35 milyon liralık piyasa değerleriyle öne çıkan diğer oyuncular oldu.





Galatasaray'ın en değerlisi Muslera



Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, takımın en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor.



Tecrübeli kalecinin piyasa değeri 51,4 milyon lira olarak belirtilirken, takımın yeni transferlerinden Faslı Younes Belhanda, 42 milyon lira ile ikinci sırada bulundu.



Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna dahil ettiği Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Fernando Reges'in değerleri 37,4'er milyon lira, Bafetimbi Gomis'in ise 18,7 milyon lira olarak internet sitesinde yer aldı.



Sarı-kırmızılı takımda Türk oyuncular içinde Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci 21'er milyon lirayla başı çekti.





Puan farkını düşürme maçı



Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile yapacağı karşılaşmayı kazanarak, rakibiyle puan farkını düşürmeyi amaçlıyor.



Ligde bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, 29 puanlı sarı-kırmızılı ekibi yendiği takdirde 26 puana yükselecek ve şampiyonluk iddiasını sürdürecek.





İç saha performansı



Beşiktaş, derbi mücadelesi öncesi iç sahadaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.



Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı son 33 karşılaşmada rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı. Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 26'sı da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 33 lig maçında 26 galibiyet ve 7 beraberlikle 85 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.



Vodafone Park'ta ilk peşinde



Siyah-beyazlı ekip, iç sahada başarılı performans göstermesine rağmen şu ana dek Vodafone Park'ta taraftarlarına derbi galibiyeti izlettiremedi.



Bu stadın hizmete girmesinin ardından 3 derbi mücadelesine çıkan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lig derbilerinde Galatasaray ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup oldu.





Dolmabahçe'de 3 maçtır kazanamıyor



Siyah-beyazlı ekip, derbide 3 puana ulaşırsa, lig maçlarında Vodafone Park'taki 74 günlük galibiyet hasretini de sonlandıracak.



Evindeki son 3 maçta beraberlik alan Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son galibiyetini 18 Eylül'de Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından Trabzonspor (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (0-0) maçlarından beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu 3 karşılaşmada sadece 3 gol atabildi.



Tosic ve Medel'in cezası bitti



Beşiktaş'ta sarı kart cezaları biten Dusko Tosic ve Gary Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde derbi karşılaşmasında görev alabilecek.



Teleset Mobilya Akhisarspor maçında dördüncü sarı kartlarını gören Tosic ve Medel, cezaları nedeniyle 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev alamadı.