Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Nasıl gülmesin ki? Derbide muhteşem bir futbolla tarihî rakip Galatasaray 3-0 mağlup edildi. Dünkü idman da tam bir şenlik havasındaydı. Futbolcular eşleri ve çocuklarıyla antrenmana geldi. Bazı futbolcuların çocuklarının idmanda top koşturmaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Bu görüntüler Beşiktaş’ın başarsının aile ortamından geldiğini de gösteriyordu. Kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, idman sonrası yapılan kahvaltıda hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını söyledi. Aileden alınan güçle başarının geldiğini belirten Çebi, “İyi ve kötü günler aileye yaslanarak geçer. Şenol Güneş’e çok teşekkür ediyorum. Galatasaray galibiyetinin yanında muhteşem de bir futbol vardı” ifadelerini kullandı.



En güzel günümüz

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş de güzel günleri aileleriyle yaşamanın mutluluğuna değinerek şunları kaydetti: “Bu işe tek başladım. Sonra eşim oldu ve çocuklarım... Ailem oldu. Futbol böyle bir şey. Emek vermek gerekiyor. Sevgi, saygı, hoşgörü ve özveri gerekiyor. İyi kötü günlerimiz oldu. Üç yıldır beraberiz. En güzel günümüzü yaşıyoruz ailelerimizle beraber. Siz güzel insanlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Galatasaray karşısındaki oyunumuz çok güzeldi. İnşallah devamı gelir...”