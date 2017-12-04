Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Takımın genel iştahı beni çok memnun etti” diyen Kocaman, “Dün savunmacı değildim, bugün hücumcu değilim, dün hücumcu değildim, bugün de savunmacı değilim. Bu futbolda iç içe olan bir durum” vurgusu yaparken, “Yukarıya tutunma arzumuz vardı. Daha önce iki kere kaçırmıştık. Taraftarı yanımıza çekmek için doğru oyunu oynamaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.