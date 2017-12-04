Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Alınan bu sonuça en çok üzülen isimse Fernanado Muslera oldu.

MUSLERA TOPU ELİNDEN KAÇIRDI



Galatasaray'ın ilk yarıyı ortada geçirdiği Beşiktaş derbisinde kırılma anı yenilen ilk gol oldu. 46. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında meşin yuvarlağı elinden kaçıran tecrübeli eldiven Cenk Tosun'a adeta ikramda bulundu. Milli futbolcu da bu fırsatı kaçırmadı ve topu ağlarla buluşturdu.

SOYUNMA ODASINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI



İlk golden sonra oyundan kopan Galatasaray takımı, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Uruguaylı kaleci ise alınan mağlubiyetten kendini sorumlu tuttuğu için çok üzüldü.

Maç sonu soyunma odasına giden Muslera hüngür hüngür ağladı. Tecrübeli kaleci takım arkadaşlarının yoğun teselli mesaisinden sonra kendine gelebildi.