Leipzig Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili aradığınız tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Leipzig ile karşılaşacak. Peki Leipzig Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçın ardından 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puanla bir üst tura lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 7 puanla üçüncü sırada bulunan RB Leipzig'e konuk olacak. Beşiktaş bu maşlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol görerek grupta en az gol yiyen takım statüsünde bulunuyor. RB Leipzig'in 9 gol ataraken kalesinde 9 gol gördü. Leipzig'in bir üst tura çıkma adına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı maçta Alman ekibinin gözü Porto - Monaco maçında olacak. Portekiz ekibiyle aynı puanda olmasına karşın 3. sırada yer alan Leipzig, Beşiktaş'ı yenmesi durumunda Porto'nun puan kaybetmesini bekleyecek. Peki bu zorlu Leipzig Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Leipzig - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
6 Aralık Çarşamba günü Almanya'da oynanacak Leipzig - Beşiktaş maçı, saat 22:45'ten itibaren Tivibuspor 2'den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr adresinden şifresiz canlı olarak aktarılacak.
Güneş ve Çebi başarısının sırrını açıkladı
Derbide G.Saray’ı sürklase ederek 3-0 yenen Beşiktaş’ın dünkü idmanı bir defa daha ailenin gücünü gösterdi. Kulüpte yöneticisinden malzemecisine kadar sevgi bağları son derece kuvvetli olunca başarı da üst üste geliyor.
En güzel günümüz
Güneş vetosu
Transfer sezonuna resmî anlamda girilmedi ama kulüplerin yoklamaları ve görüşmeleri başladı. İşte o isim Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Cenk Tosun... Devler Ligi’nde 5 maçta 4 golü bulunan ve her geçen gün üzerine koyan Cenk sezon başı 12 milyon avro öneren Crystale Palace’ın kapısından dönmüştü. Şimdi de bir başka Premier Lig ekibi Newcastle United devreye girdi.
Yerine golcü şartı
Hatta bu sadece araştırma ve gözlemle kalmadı teklif de geldi. Cenk Tosun için siyah-beyazlı kulübe 10 milyon avro artı 23 yaşındaki Sırp forvet Aleksandar Mitrovic önerildi. Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in fikrini aldı. Tecrübeli teknik adam Cenk’ten doğacak boşluğu şu anda dolduramayacağını belirterek teklife olumsuz baktı. Şu anda Negredo’dan istediği verimi alamayan Güneş, Cenk’in satışına çok astronomik bir rakam hâlinde izin verebileceğini söyledi. Ayrıca satışı hâlinde de onun ayarında bir golcü şartı koştu.
18’e alınmıştı
Aleksandar Mitrovic 2013’te Partizan’dan Anderlecht’e 5 milyon avro bedelle transfer olurken iki sezon önce Premier Lig’e gelmişti. Newcastle United, gelecek vadeden golcü için Anderlecht’e 18,5 milyon avro bedel ödemişti.
En az 25
Siyah-beyazlı kulübün patronu Fikret Orman, Cenk Tosun’un transferde ilgi odağı olması konusunda çok açıklamada bulunmuştu. Orman, evladı gibi gördüğü Cenk’e öyle her kulübe göndermeyeceğini belirtirken rakam olarak da en az 25 milyon avroları telaffuz ediyordu.