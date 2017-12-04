Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Leipzig Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili aradığınız tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Leipzig ile karşılaşacak. Peki Leipzig Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçın ardından 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puanla bir üst tura lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 7 puanla üçüncü sırada bulunan RB Leipzig'e konuk olacak. Beşiktaş bu maşlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol görerek grupta en az gol yiyen takım statüsünde bulunuyor. RB Leipzig'in 9 gol ataraken kalesinde 9 gol gördü. Leipzig'in bir üst tura çıkma adına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı maçta Alman ekibinin gözü Porto - Monaco maçında olacak. Portekiz ekibiyle aynı puanda olmasına karşın 3. sırada yer alan Leipzig, Beşiktaş'ı yenmesi durumunda Porto'nun puan kaybetmesini bekleyecek. Peki bu zorlu Leipzig Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Leipzig - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

6 Aralık Çarşamba günü Almanya'da oynanacak Leipzig - Beşiktaş maçı, saat 22:45'ten itibaren Tivibuspor 2'den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr adresinden şifresiz canlı olarak aktarılacak.

Güneş ve Çebi başarısının sırrını açıkladı

Derbide G.Saray’ı sürklase ederek 3-0 yenen Beşiktaş’ın dünkü idmanı bir defa daha ailenin gücünü gösterdi. Kulüpte yöneticisinden malzemecisine kadar sevgi bağları son derece kuvvetli olunca başarı da üst üste geliyor.

Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Nasıl gülmesin ki? Derbide muhteşem bir futbolla tarihî rakip Galatasaray 3-0 mağlup edildi. Dünkü idman da tam bir şenlik havasındaydı. Futbolcular eşleri ve çocuklarıyla antrenmana geldi. Bazı futbolcuların çocuklarının idmanda top koşturmaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Bu görüntüler Beşiktaş’ın başarsının aile ortamından geldiğini de gösteriyordu. Kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, idman sonrası yapılan kahvaltıda hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını söyledi. Aileden alınan güçle başarının geldiğini belirten Çebi, “İyi ve kötü günler aileye yaslanarak geçer. Şenol Güneş’e çok teşekkür ediyorum. Galatasaray galibiyetinin yanında muhteşem de bir futbol vardı” ifadelerini kullandı.





En güzel günümüz



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş de güzel günleri aileleriyle yaşamanın mutluluğuna değinerek şunları kaydetti: “Bu işe tek başladım. Sonra eşim oldu ve çocuklarım... Ailem oldu. Futbol böyle bir şey. Emek vermek gerekiyor. Sevgi, saygı, hoşgörü ve özveri gerekiyor. İyi kötü günlerimiz oldu. Üç yıldır beraberiz. En güzel günümüzü yaşıyoruz ailelerimizle beraber. Siz güzel insanlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Galatasaray karşısındaki oyunumuz çok güzeldi. İnşallah devamı gelir...”