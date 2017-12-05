Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray camiasında deprem etkisi oluşturdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Igor Tudor’un gönderilip, yerine efsane hoca Fatih Terim’in getirilmesini istiyor. Ancak geçen hafta hocasının arkasında olduğunu açıklayan Başkan Dursun Özbek, bu çağrılara şimdilik kulak asmıyor. Bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan ama Tudor’un geleceğiyle ilgili net bir yorum yapmayan Başkan Özbek, Beşiktaş mağlubiyetinde dolayı kendilerinin de çok üzgün olduğunu dile getirdi ve “Salı günleri rutin olarak yönetim kurulu toplantımız var. Cumartesi günü çok üzüldük ama bu bizim rutin toplantımız” diyerek hoca değişikliğinin şu an için söz konusu olmadığını vurguladı.



Hedeften sapma yok

Galatasaray yönetiminin Fatih Terim’le anlaştığı iddialarıyla ilgili de konuşan Dursun Özbek “Fatih Terim’le görüşmedik. Fatih Hoca Türk futbolu için önemli bir isim ama görüşmediğimizi kendisi de dile getirdi. Taraftarımızdan bir şey istiyorum: Bize inansınlar, takıma inansınlar. Mayıs ayında şampiyon olacağız. Çok güzel atmosferimiz vardı, bizi yalnız bırakmasınlar. Şampiyonluk hedefimizden sapma yok” diye konuştu. Öte yandan Başakşehir maçından sonra hesabı Tudor’dan soran Dursun Özbek bu defa faturanın büyük kısmını futbolculara çıkardı. Özbek’in oyunculara kötü futbolun sebebini sorduğu öğrenilirken, takımda gruplaşmaya izin vermeyeceğini iletti.

Terim: Kimseyle görüşmedim

Derbi mağlubiyeti sonrası Tudor’un görevden alınacağı iddiaları ayyuka çıkarken G.Saray’ın eski yıldızlarından Ergün Penbe, “Galatasaray Fatih Terim’le görüşüp anlaştı. Bu iş yüzde 90 bitti” açıklaması yapmıştı. Terim bu iddialar için “Babamın rahatsızlığı sebebiyle Adana’daydım. Bugüne kadar kimse ile bu konu hakkında görüşmedim” açıklaması yaptı.



Taraftar evine gitti

Terim ‘kimseyle görüşmedim’ dese de sarı-kırmızılı taraftarlar dün akşam hocanın evine gitti ve meşaleler yakarak ‘geri dön’ çağrısı yaptı. Fatih Hoca tezahüratlar üzerine taraftarın yanına gelerek, “Çocuklar ayağınıza sağlık. Sesinize dayanamadım geldim. Allah’a emanet olun. Doğrusu neyse, hep birlikte olsun. Takımınıza sahip çıkın” diyerek evine geri döndü.