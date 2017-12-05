Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Osmanlıspor beraberliğiyle sallanan Fenerbahçe, seri galibiyetlerle şampiyonluğa tutunup rahatlarken teknik direktör Aykut Kocaman temkinli konuştu. Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarıyla sohbet eden tecrübeli çalıştırıcı “Henüz hiçbir şey elde etmedik, ayağımız yere basmalı” dedi. “Oyuncuların oyuna ikna olma süreci yavaş yavaş oturmaya başladı” ifadesini kullanan Kocaman “Takımın doğrularını yapma konusundaki arzusu daha yüksek gözüküyor. İleriye doğru adım atmaya hevesli ve istekliler. Bunu bırakmadan zorlamaya devam etmeliyiz. Davranış anlamında iyiye gidiyoruz” yorumunda bulundu.

Takımdaki oyuncu değişikliklerine değinen Aykut Kocaman “Sakat ve cezalı oyuncularımız sebebiyle rotasyon mecburiyetimiz oluyor” derken, forma adaleti konusunda hassas davrandığının altını çizdi. Aykut Hoca, şampiyonlukla ilgili olarak ise “Şu an için çok gelgitleri var. Başakşehir puan ortalamasının çok üzerinde gidiyor. Beşiktaş, G.Saray derbisinde kuvvetli bir görüntü sundu. Bursaspor geliyor, Trabzonspor Rıza Hoca ile toparlandı. Şu anda 4 takım var, arkadan gelen de 2-3 takım. Bu da zirve yarışı için 6-7 takımın çok yakın gideceğini gösteriyor. Tabii olarak puan ortalamasını düşürecektir diye gözüküyor. Şu anda hesap yapabilmek gerçekten zor” diye konuştu.