Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor son haftalarda aldığı üst üste başarılı sonuçlarla lige damga vurmaya başladı. Rıza Çalımbay’ın gelişinden sonra adeta üzerindeki ölü toprağını atan bordo-mavililer, çıkışa geçti. Son olarak evinde Antalyaspor’u da 3-0’la geçen Trabzonspor, üst üste dördüncü resmî maçından da galibiyetle ayrılıp ‘kazanma alışkanlığını’ yeniden elde etti. Ersun Yanal döneminde ligin ilk 8 haftalık bölümünde attığı 17 gole karşılık kalesinde 21 gol gören bordo-mavililer bu tabloyu da tersine çevirmeyi başardı. Çalımbay ile ligde 6 maça çıkan Trabzonspor, bu periyotta 11 gol atarken, rakiplerine 6 defa (3’ü kendi kalesine) gol şansı tanıdı. Ayrıca Çalımbay yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası’nda da oynadığı 2 maçta toplam 10 gol atan Karadeniz ekibi, rakiplerine gol izni vermedi.

> Muhteşem üçlü

Rıza Çalımbay ile Trabzonspor’un ‘kimyası’ tutarken tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezon Antalyaspor’un başında da çok konuşulacak bir performansa imza atmıştı. Çalımbay, 6 haftada sadece 2 puan toplayabilen lig sonuncusu Antalyaspor’u sezon sonunda lig beşinciliğine taşımayı başarmıştı. Trabzonspor’da forvetlerin formu da dikkati çekiyor. Bordo-mavili takım, ligde ilk 14 haftada 28, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 maçta 10 gol atarak toplam 38 gol kaydederken bu gollerin 25’i Burak Yılmaz (12), Hugo Rodallega (8) ve Dame N’Doye’dan (5) geldi. Trabzonspor’un 3 santrfor oyuncusu, gollerin yüzde 65,7’sini sağlama başarısı gösterdi. 11 maçta 12 gol atıp ortalama 75,5 dakikaya 1 gol sığdıran Burak ‘Krallık yarışında ben de varım’ dedi.

