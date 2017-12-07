Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfaspor’da kiralık olarak forma giyen Trabzonsporlu oyuncu Mertcan Çam’ın dövülmesi olayı gündeme bomba gibi düştü. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle mahkemeye başvuran genç oyuncunun kulüp başkanı Emin Yetim’in talimatıyla bir odaya kapatılarak dövüldüğü iddia edilmişti. Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim darp olayının kendileri ile alakalı olmadığını savunurken oyuncunun menajeri Metin Korkmaz, “Burnunda çatlak, vücudunda darp izleri var” ifadelerini kullandı. Mertcan Çam’ın ağabeyi Yiğit Çam ise “Darp olayı doğru. Hukuki işlemler menajer aracılığıyla başlatıldı” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon’da ailesinin yanına sığınan Mercan için harekete geçti. Mertcan’ın ağabeyi Yiğit Çam ile konuşan Bakan Soylu “Olayın takipçisiyiz. Gereken neyse yapılacaktır. Böyle bir şey yaşanmışsa zaten yapanlar cezasını çekecektir. Bana ulaşmak istediğiniz zaman arayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

> Başkan gözaltına alındı

Başkan Emin Yetim, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Yetim’in gözaltına alındığı haberi üzerine yakınları ve çok sayıda taraftar Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek, yaşananlar hakkında bilgi almaya çalıştı.