Bundesliga’da Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı, Kudüs’le ilgili takdir toplayan bir açıklama yaptı. Millî oyuncu, “Kudüs ilk kıblemizdir. Kudüs Müslümanların onurudur” ifadelerini kullandı.

Yunus Mallı’nın bu paylaşımı, çokça beğeni aldı.