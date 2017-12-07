Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundesliga’da Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı, Kudüs’le ilgili takdir toplayan bir açıklama yaptı. Millî oyuncu, “Kudüs ilk kıblemizdir. Kudüs Müslümanların onurudur” ifadelerini kullandı.

Yunus Mallı’nın bu paylaşımı, çokça beğeni aldı.