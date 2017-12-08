Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Yakaladığı galibiyet serisiyle şampiyonluk potasına giren Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’dan oyuncularına uyarı geldi. Her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini belirten Kocaman, “Evet iyi bir hava yakaladık. Ancak 3 maç kazandık diye havaya girecek lüksümüz yok. Hâlâ zirvenin 4 puan gerisindeyiz” hatırlatmasında bulundu. Alınan galibiyetlerin anlamlı hale gelmesi için Bursa deplasmanında kazanmak zorunda olduklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, “Zorlu bir atmosfer bizi bekliyor. Yüksek tempolu, özellikle de kendi evinde iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Kolay olmayacak ama mutlaka galip gelmeliyiz. Şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde yer almak için devre arasına kayıpsız girmeliyiz” dedi.

Motivasyon ve disiplin vurgularında bulunan Aykut Kocaman, “Kendi performansımızı sergileyip, gerçek kimliğimizi sahaya yansıtmamız halinde zoru kolaya çevirmiş olacağız” derken, “Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya devam etmeli” ifadesini kullandı. Bu arada Kocaman’ın kazanan kadroyu bozmayacağı ve Bursa deplasmanına tek değişiklikle çıkacağı öğrenildi. Neto, Isla ve Valbuena’yı yine yedek soyunduracak olan Aykut Hoca, sadece Alper Potuk’u kulübeye çekip sarı kart cezası sona eren Janssen’i ilk 11’e monte edecek. Bu arada dizindeki ağrıları tam olarak geçmese de Soldado da hamle oyuncusu olarak kadroda yer alacak. Sakatlıkları süren Mehmet Ekici ve Fernandao ile gözden çıkarılan Robin Van Persie, Bursa’ya götürülmeyecek.