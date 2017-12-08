Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Futbol Takımı'nda sezon öncesi ciddi bir revizyona gidildiğini hatırlatan Özbek, "Çoğunluğu yeni isimlerden oluşan bir takımın meydana getirdiği sinerjiden tüm Galatasaraylıların keyif aldığı gerçeği ortadadır. Büyük bölümü yenilenmiş kadromuzun futbol sezonunun ilk yarısında aldığı sonuçların içinde sevinçler olduğu gibi mutlaka hayal kırıklıkları da var. Ama unutmayalım, en güzel sonla biten hikayelerde dahi gözyaşlarına yer vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleştirilen olağanüstü mali genel kurulda, 2016 yılı sonu itibarıyla 546 milyon lira olan borç alacak farkının, 2017 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 214 milyon liraya indiğini üyelerle paylaştıkları aktaran Özbek, bu durumun, Emlak Konut Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı ile birlikte hayata geçirilen projelerden kaynaklanan gelirin banka borçlarına harcandığının göstergesi olduğunu ve finansal anlamda 2018 yılının Galatasaray için çok daha verimli geçeceğini kaydetti.

Türk Telekom Stadı'nın yanına inşası planlanan 15 bin kişi kapasiteli spor salonunun ruhsatını aldıklarını yineleyen ve yakın zamanda da bu tesisin temelini atacaklarını anlatan Dursun Özbek, "Tüm kamuoyunun, büyük Galatasaray taraftarının gördüğü üzere, yönetim olarak mali, idari ve sportif anlamda tüm girişimleri gerçekleştirmekte, Galatasaray'a layık olanı yaşatmak için elimizden geleni yapmaktayız. Çünkü biz, denizleri seviyoruz, dalgaların olduğu bilinciyle. Uçmayı seviyoruz, düşmenin olduğunu kabul ederek. Korkarak yaşamıyoruz. Çünkü biz buraya hayatı seyretmeye değil, kazanmaya geldik ve kazanacağız. Çünkü biz Galatasarayız." cümleleriyle dergideki yazısını tamamladı.