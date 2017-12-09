Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'da Kasımpaşa maçı öncesi çıkan kriz tatlıya bağlandı. Sosa gitti geldi! Dev mücadele öncesi son dakika gelişmeleri burada. Trabzonspor Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte son haberler... Daha önce ‘Mutsuz oyuncularla çalışıyorum’ çıkışında bulunan Rıza Çalımbay, isteksiz davranan Arjantinli yıldıza çıkıştı, özür dileyince de affetti. Trabzonspor’da Jose Sosa krizi çıktı. Bordo-mavililerin teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bir gün önce “Takımda mutsuz oyuncular var” şeklinde tarif ettiği problem su yüzüne çıktı. Bordo-mavililerin önceki günkü idmanında başarılı teknik adamla Jose Sosa arasında beklenmedik bir sözlü tartışma yaşandı. Rıza Hoca, antrenmanda isteksiz davranan Sosa’ya “Bana, kendini Trabzonspor’a verecek oyuncu lazım. İdmandan çıkabilirsin. Buranın patronu benim” diyerek Arjantinli oyun kurucuyu idmandan kovdu. Bunun üzerine idmanı yarıda bırakan Sosa daha sonra yanlış anlaşıldığını söyleyip teknik adamdan özür dileyince buzlar eridi ve Çalımbay, Arjantinliyi İstanbul kafilesine dahil etti.



Bongonda da sakatlandı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün tamamladı. Trabzon’daki son antrenmana, Jan Durica ve Hasan Batuhan Artarslan katılmadı, Uğur Demirok ile Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koştu. Antrenmanın başlarında ayak bileğinde ağrı hisseden Belçikalı oyuncu Theo Bongonda da çalışmayı bıraktı. Trabzonspor, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maç için antrenman sonrası tarifeli uçakla İstanbul’a gitti. Kafilede sakatlıkları devam eden ile hasta olan kaleci Alvarado Esteban da yer almadı.



6 oyuncu sınırda

Kasımpaşa maçı öncesi Trabzonspor’da 6 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde 3’er sarı kartı bulunan ve sakatlığı devam eden Uğur’un yanı sıra, Yusuf, Olcay, Kucka, Bero ve Burak bugünkü maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Bursaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.