Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Gençlerbirliği maçı geniş özeti ve golleri izle ile ilgili aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Peki Antalyaspor Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Ligde 15. haftaya girilirken Antalyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. İlk 45 dakikası 0-0 biten maçın 58. dakikasında konuk ekipten Jailton Paraiba, eşitliği bozan golü Antalya ağlarına kaydetti. Mücadelede dakikalar 88'i gösterirken ev sahibi adına Deniz Kadah sahaya çıktı ve eşitliği getiren penaltıdan buldu. Geride kalan dakikalarda ise başka gol sesi çıkmayınca; Antalyaspor ile Gençlerbirliği, 15. haftada puanları paylaştı. İşte Antalyaspor Gençlerbirliği maçı geniş özeti ve golleri...

ANTALYASPOR 1-1 GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Gençlerbirliği'ni öne geçiren golü 58. dakikada Jailton Paraiba kaydetti.

Antalyaspor'a beraberliği getiren ve skoru ilan eden golü 88. dakikada penaltıdan Deniz Kadah kaydetti.

ANTALYASPOR 2 MAÇ SONRA PUAN ALDI

Teknik direktör Leonardo ile yolların ayrılmasından sonra karşılaşmaya David Badia yönetiminde çıkan Antalyaspor, 2 maç sonra puan aldı.

Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği ise son 2 maçında 4 puan topladı.