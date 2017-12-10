Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında sahasında Muratbey Uşak’ı 87-81 yendi ve bu sezonki 5. galibiyetini elde etti. Maça oldukça iyi başlayan Erman Kunter’in takımı farkı 14 sayıya kadar çıkardığı ilk çeyreği 31-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Uşak, Jordan Hamilton’ın skorer oyununun yanı sıra savunmasını da sertleştirince farkı eritmeyi başardı ve soyunma odasına iki sayılık Galatasaray üstünlüğüyle girildi: 49-47. İkinci yarıda topu hücumda Alex Renfroe’ya teslim eden ve bu oyuncunun doğru tercihleriyle skor üretmekte zorlanmayan sarı-kırmızılı takım, son çeyreğine 67-64 önde girdiği maçı 87-81 kazandı. Galatasaray’da Renfroe 19 sayı, 10 asistle galibiyette kilit rol oynarken, genç oyuncu Ege Arar da 23 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 13 sayı, 10 ribauntla doble yaparak tamamladı. Dört oyuncunun çift haneli skor ürettiği Muratbey Uşak’ta ise Jordan Hamilton’ın 15 sayılık performansı takımının üst üste yedinci yenilgisini almasını önleyemedi.