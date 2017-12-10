Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında sahasında Muratbey Uşak’ı 87-81 yendi ve bu sezonki 5. galibiyetini elde etti. Maça oldukça iyi başlayan Erman Kunter’in takımı farkı 14 sayıya kadar çıkardığı ilk çeyreği 31-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Uşak, Jordan Hamilton’ın skorer oyununun yanı sıra savunmasını da sertleştirince farkı eritmeyi başardı ve soyunma odasına iki sayılık Galatasaray üstünlüğüyle girildi: 49-47. İkinci yarıda topu hücumda Alex Renfroe’ya teslim eden ve bu oyuncunun doğru tercihleriyle skor üretmekte zorlanmayan sarı-kırmızılı takım, son çeyreğine 67-64 önde girdiği maçı 87-81 kazandı. Galatasaray’da Renfroe 19 sayı, 10 asistle galibiyette kilit rol oynarken, genç oyuncu Ege Arar da 23 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 13 sayı, 10 ribauntla doble yaparak tamamladı. Dört oyuncunun çift haneli skor ürettiği Muratbey Uşak’ta ise Jordan Hamilton’ın 15 sayılık performansı takımının üst üste yedinci yenilgisini almasını önleyemedi.
Cimbom’a Uşak morali
10.12.2017 - 06:54 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 06:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Renfroe 19 sayı, 10 asistle galibiyette kilit rol oynarken, genç oyuncu Ege Arar da 13 sayı, 10 ribauntla duble yaptı
Etiketler : Cimbom,
526153 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/526153.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
14
9
3
2
25
15
10
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
5
Beşiktaş
14
7
5
2
22
12
10
26
6
Kayserispor
14
7
5
2
22
16
6
26
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
10
Sivasspor
14
6
1
7
19
25
-6
19
11
Kasımpaşa
15
5
3
7
24
29
-5
18
12
Aytemiz Alanyaspor
14
5
2
7
26
26
0
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
15
Gençlerbirliği
15
3
3
9
19
31
-12
12
16
Osmanlıspor
14
3
2
9
19
27
-8
11
17
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
18
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
15. Hafta Maçları
8.12.2017
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
9.12.2017
Kasımpaşa 0 - 3 Trabzonspor
9.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 3 Göztepe
9.12.2017
Antalyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
9.12.2017
Galatasaray - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
10.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Alanyaspor
10.12.2017
Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2017
Kayserispor - Beşiktaş
11.12.2017
Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
15
8
5
2
22
11
11
29
3
Ç. Rizespor
14
7
4
3
27
20
7
25
4
Giresunspor
14
6
6
2
19
11
8
24
5
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
6
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
7
Gazişehir G.Ant
15
4
8
3
18
12
6
20
8
Balıkesirspor
15
6
5
4
30
25
5
20
9
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
10
Boluspor
15
6
2
7
17
16
1
20
11
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
12
Altınordu
14
4
4
6
20
21
-1
16
13
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
14
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
15
Samsunspor
14
3
6
5
12
17
-5
15
16
Denizlispor
14
3
2
9
15
26
-11
11
17
Grandmedical Manisaspor
14
5
2
7
17
21
-4
8
18
Gaziantepspor
14
1
3
10
7
29
-22
3