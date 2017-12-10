Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Galatasaray’ın Akhisarspor’u ağırladığı mücadelede de bu öfke devam etti. Galatasaraylı ve Akhisarlı futbolcular, ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ yazılı pankart ile maça çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da ‘Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun’ ile ‘Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır’, ‘Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır’ pankartlarını tribünlerde açtı.

20 BİN TARAFTAR

Geçen haftaki Beşiktaş mağlubiyetine rağmen G.Saray taraftarı takımını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadı’na hatırı sayılır sayıda taraftar gelirken futbolculara destek verdi. Yaklaşık 20 bin taraftar oyuncularını ısınma esnasında morallendirdi.