Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisar maçında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gören Gomis için kulüp harekete geçti. Galatasaraylı yetkililer, savunma dosyasında Fenerbahçeli Alper Potuk'u emsal gösterecek. Alper bu sezonki Akhisar maçında Gomis gibi direkt kırmızı görmesine rağmen PFDK tarafından sadece 1 maçla cezalandırılmıştı.