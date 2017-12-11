Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük gün geldi çattı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyduğu muhteşem performansla hepimizin göğsünü kabartan ve birçok rekora imza atan Beşiktaş’ın 2. turdaki rakibi bugün belli oluyor. İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekimi 14.00’te başlayacak. Tarihinde ilk defa Devler Ligi’nde gruplarından hem de lider çıkan Beşiktaş, son 16 turu kura çekimine seri başı olarak katılacak. Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona (İspanya), Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), PSG (Fransa) ve Roma (İtalya) da seri başı kulüpler arasında yer alacak.

İlk maçımız deplasmanda

Basel (İsviçre), Bayern Münih (Almanya), Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Porto (Portekiz), Real Madrid, Sevilla (İspanya) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ise aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, ikinci torbadan girecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seri başı takımlar ilk maçlarını deplasmanda, rövanşı ise sahalarında oynayacak. Takımımızın kalmadığı UEFA Avrupa Ligi’nde de son 32 turu eşleşmeleri bugün belirlenecek.

İşte muhtemel rakipler

> Bayern Münih

> Chelsea

> Juventus

> Porto

> Real Madrid

> Sevilla

> Shakhtar

> Basel