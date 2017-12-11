Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Gaziantep BŞB'yi konuk ediyor. Zor zamanlar geçiren Eskişehirspor, evinde Gaziantep'i yenerek gidişatı düzeltmenin peşinde öte yandan Gaziantep ise Eskişehirspor deplasmanından puan veya puanlar alarak dipten çıkmanın peşinde. Eskişehirspor'un geçtiğimiz 14 haftada 15 puan toplayarak ligin 15. sırasında yer alıyor. Bu sezon işler istediği gibi gitmeyen Gaziantep BŞB ise 14 haftada sadece 3 puan toplayabildi ve ligde son sırada yer alıyor. İşte sizler için hazırladığımız Eskişehirspor Gaziantep BŞB maçı canlı takibi ve detayları...

ESKİŞEHİRSPOR 3-0 GAZİANTEP BŞB MAÇI CANLI ANLATIMI

52'Eskişehirspor takımında Chikeluba Ofoedu hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Maçın ilk yarısı 3-0 sonuçlanıyor

44'Hasan Hüseyin Acar, gol pasını veren isim.

44'GOOOLL!! Chikeluba Ofoedu topu ağlara gönderiyor!

34'Gaziantepspor takımında oyuncu değişikliği; Elyasa Süme oyundan çıkarken Mustafa Emirhan Özyaşar oyuna giren isim.

28'GOOLLL!! Chikeluba Ofoedu ile Eskişehirspor farkı 2'ye çıkarıyor.

21'GOOOLL!! Erkan Zengin penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.