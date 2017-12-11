Bayern Münih'in tecrübeli futbolcusu Rafinha, hafta sonu oynanan Frankfurt maçından 1 gün sonra trafik kazası geçirdi.
Kaygan yolda kontrolünü kaybeden yıldız futbolcu başka bir araca çarptı.
Rafinha'nın durumunun iyi olduğu ifade edildi.
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Bayern Münih'in tecrübeli futbolcusu Rafinha, hafta sonu oynanan Frankfurt maçından 1 gün sonra trafik kazası geçirdi.
Kaygan yolda kontrolünü kaybeden yıldız futbolcu başka bir araca çarptı.
Rafinha'nın durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Etiketler : bayern münih,rafinha,bundesliga,