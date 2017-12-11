Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından izinli olarak İstanbul’da kalan Burak Yılmaz, kullandığı lüks araçla taklalar atarak park halindeki cipe çarpmıştı. Kazanın ardından Trabzon’a dönen yıldız oyuncu çalışmalara başladı.
Kazanın ardından yeşil sahaya çıktı
11.12.2017 - 19:47 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 19:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, İstanbul’da geçirdiği kazanın ardından Trabzon’a gelerek çalışmalara başladı.
Etiketler : burak yılmaz,trabzonspor,süper lig,
526624 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/526624.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
15
9
3
3
25
16
9
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Beşiktaş
15
7
6
2
23
13
10
27
5
Kayserispor
15
7
6
2
23
17
6
27
6
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Sivasspor
15
7
1
7
20
25
-5
22
10
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
11
Kasımpaşa
15
5
3
7
24
29
-5
18
12
Aytemiz Alanyaspor
15
5
2
8
26
29
-3
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Osmanlıspor
15
4
2
9
22
27
-5
14
15
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
16
Gençlerbirliği
15
3
3
9
19
31
-12
12
17
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
18
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
15. Hafta Maçları
8.12.2017
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
9.12.2017
Kasımpaşa 0 - 3 Trabzonspor
9.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 3 Göztepe
9.12.2017
Antalyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
9.12.2017
Galatasaray - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
10.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Alanyaspor
10.12.2017
Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
10.12.2017
Kayserispor 1 - 1 Beşiktaş
11.12.2017
Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
15
8
5
2
22
11
11
29
3
Giresunspor
15
7
6
2
22
13
9
27
4
Ç. Rizespor
15
7
4
4
29
23
6
25
5
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
6
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
7
Gazişehir G.Ant
15
4
8
3
18
12
6
20
8
Balıkesirspor
15
6
5
4
30
25
5
20
9
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
10
Boluspor
15
6
2
7
17
16
1
20
11
Altınordu
15
5
4
6
22
22
0
19
12
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
13
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
14
Samsunspor
15
3
7
5
12
17
-5
16
15
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
16
Denizlispor
15
3
3
9
15
26
-11
12
17
Grandmedical Manisaspor
15
5
2
8
18
23
-5
8
18
Gaziantepspor
14
1
3
10
7
29
-22
3