Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından izinli olarak İstanbul’da kalan Burak Yılmaz, kullandığı lüks araçla taklalar atarak park halindeki cipe çarpmıştı. Kazanın ardından Trabzon’a dönen yıldız oyuncu çalışmalara başladı.