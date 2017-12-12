Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? ile ilgili aradıklarınızı bu haberde derledik. Türkiye Kupası beşinci tur rövanş karşılaşmaları başladı. Bu hafta, ilk maçta 6-0 gibi farklı skorla mağlup olan Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi kendi evinde konuk edecek. Peki Adana Demirspor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe, ilk maçta 6-0 gibi farklı bir skorla galip gelmenin avantajıyla bu maçta Adana Demirspor karşısında daha rahat olacak. Adana Demirspor ise tur umudu taşımasa da canla başla mücadele edecek. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Adana Demirspor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. 20:30'da başlayacak Adana Demirspor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak. İşte Adana Demirspor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ATV canlı izle linki...

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI ATV CANLI İZLE

Bayazıt: Tur için bir şey yapamayız

Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazıt, Fenerbahçe ile oynayacakları rövanşla ilgili konuştu. İki takım arasında büyük bir güç farkı olduğunu söyleyen Bayazıt, “İlk maçtaki 6-0’lık sonucun ardından bir tur için bir beklentimiz yok. Bu konuda elimizden bir şey gelmez. Bizim tek amacımız, Adanalı futbolseverlere güzel bir maç izletmek. Bazen sonuç değil, ortaya konulan mücadele önemlidir” dedi.

Kupa provası başladı

Sarı-Lacivertliler’de iki günlük hafta sonu izni sona erdi. Fenerbahçe, Adana Demirspor ile oynayacağı Türkiye Kupası 5. tur rövanşının ilk provasını gerçekleştirdi. Aykut Kocaman öğrencilerine teknik ve taktik ağırlıklı bir idman yaptırdı. Sarı-Lacivertliler, yapacağı idmanın ardından mücadele için Adana’ya gidecek. Fenerbahçe ilk maçı 6-0 kazanmıştı.

Janssen&Alper Adana'ya götürülmeyecek

Sağlık ekibi, Bursa maçında sakatlanan Janssen ile son karşılaşmada forma giyemeyen Alper Potuk’un tedavisin yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, iki öğrencisinin de Karabükspor ile oynanacak mücadeleye yetiştirilmesini istedi. Janssen ve Alper, Adana’ya götürülmeyecek. Pazartesi günkü maça yetişip yetişmeyecekleri perşembe günü netlik kazanacak.

Oğuz Kağan’ın Demir heyecanı

Oğuz Kağan Güçtekin, A takımda ilk olarak Adana Demirspor ile Kadıköy’de oynanan maçta 11’de sahaya çıkmıştı. O mücadelede 90 dakika sahada kalan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, sergilediği başarılı performansla alkış almıştı. Oğuz Kağan, rövanşta da hocasından forma bekliyor. Genç yıldız adayı, kupadaki maçları kendisini gösterebilmesi adına önemli bir fırsat olarak görüyor.

Adana Demirspor'un tur umudu yok

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Timuçin Bayazit, takımların arasındaki güç farkına dikkat çekerek, "Amacımız Adanalı futbolseverlere güzel bir karşılaşma izletmek" dedi

TFF 1. Lig'deki kötü gidişatın ardından rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazıt, ilk karşılaşmada alınan 6-0'lık sonucun altından kalkmalarının zor olduğunu ifade ederek, "Bu karşılaşmadan herhangi bir beklentimiz yok. Temennimiz futbolcularımızın sakatlanmadan ve kart cezası olmadan karşılaşmayı tamamlaması. Tabii ki evimizde oynayacağız, futbol adına bir şeyler ortaya koymaya çalışacağız ancak 6-0 biten bir karşılaşmanın rövanşında elimizden tur adına bir şey gelmez. İlk maç içinde söyledim rövanş karşılaşması içinde söylüyorum benim açımdan önemli olan oyuncularımın ortaya koyacakları performans önemlidir. Bazen her şey sonuç değil ortaya konulan mücadele de bize için yeterlidir" diye konuştu.

FENERBAHÇE İLE 37. RANDEVU

13 Aralık Çarşamba günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda sarı-lacivertli ekiple karşılaşacak Adana Demirspor, Fenerbahçe ile 37. maçına çıkacak. Adana Demirspor, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmaların 22'sinde sahadan mağlup ayrılırken, 4 galibiyet ve 10 beraberlik aldı. Mavi-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 26 gol atarken, kalesinde 76 gol gördü.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının biletleri bugün satışa çıkarken, bilet fiyatları ise söyle:

Muharrem Gülergin Tribünü (Kuzey Kale Arkası) : 30 TL

Misafir Tribünü (Güney Kale Arkası): 38 TL

Maraton Tribünü: 40 TL

Kapalı Tribün: 75 TL

Adana Demirspor- Fenerbahçe karşılaşmasında Adana Demirspor kombineleri geçerli olacak. Adana Demirspor tribünlerinde sadece Adana Demirspor formalı taraftarların girişi sağlanacak. Fenerbahçe taraftarları biletleri internet üzerinden alacak, gişede satış olmayacak.