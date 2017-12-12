Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, sahasında oynayacağı rövanş karşılaşmasında galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Trabzonspor lig maçı öncesi as oyuncularını dinlendirdi. Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanan mücadele Trabzonspor, Erzurumspor'u ağırladı. Trabzonspor - BŞB Erzurumspor maçının ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 54. dakikada Stephane, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Bu golden tam 2 dakika sonra yani 56. dakikada Trabzonspor'dan Hugo Rodallega, maça eşitliği getiren golü kaydetti. 60'da Volkan Şen'in kullandığı penaltı ile öne geçen Trabzonspor, 62. dakikada yine Volkan Şen'in bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. 87'nci dakikada Trabzonsporlu Theo Bongonda skoru 4-1'e getirdi. Dakika 90'da penaltı kazanan Trabzonspor Rodallega'nın penaltı atışıyla maçın skorunu belirleyen golü atıyor skor 5-1. İşte detaylar...

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TRABZONSPOR 5-1 ERZURUMSPOR MAÇI [CANLI]

M.S.Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Trabzonspor: 5 - BŞB Erzurumspor: 1

90'GOL Hugo Rodallega takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.

90'BŞB Erzurumspor için kötü haber! Hakem Abdulkadir Bitigen kırmızı kartını gösteriyor ve Murat Gürbüzerol oyundan ihraç ediliyor.

90'BŞB Erzurumspor takımında Murat Gürbüzerol faul yapıyor.

90'BŞB Erzurumspor takımı korner kullanacak.

90'BŞB Erzurumspor takımından Gökhan Karadeniz sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

90'Bu dakikada BŞB Erzurumspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Taylan Antalyalı

88'Bu dakikada BŞB Erzurumspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Abdulkadir Özdemir

87'GOL Theo Bongonda topu ağlara gönderiyor!

87'Golün asistini yapan isim Hugo Rodallega.

86'BŞB Erzurumspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Canbazoğlu.

86'BŞB Erzurumspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Muammer Atalay çıkıyor ve yerine Muhammet Bahadır Gülyurt oyuna giriyor.

86'Penaltı!. Hakem, Fabian Castillo tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

84'Erhan Çelenk önemli bir GOL poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

83'Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Kamil Ahmet Çörekçi kullanacak.

82'BŞB Erzurumspor takımından Muammer Atalay sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

82'Kamil Ahmet Çörekçi, ceza sahasının çaprazında Muammer Atalay tarafından faulle durduruluyor.

80'Bu dakikada BŞB Erzurumspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Gökhan Karadeniz

80'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Erhan Çelenk ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

80'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erhan Çelenk ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

80'BŞB Erzurumspor takımı korner kullanacak.

80'BŞB Erzurumspor takımı korner kullanacak.

79'Taylan Antalyalı rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

78'Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Fabian Castillo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

78'BŞB Erzurumspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Erhan Çelenk tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

77'BŞB Erzurumspor takımından Muammer Atalay sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

75'Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Volkan Şen oyundan çıkarken Theo Bongonda oyuna giren isim.

66'Murat Gürbüzerol ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

65'Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tomas Hubocan çıkıyor ve yerine Furkan Yıldırım oyuna giriyor.

65'BŞB Erzurumspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tolga Ünlü.

64'Trabzonspor takımında Volkan Şen orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

64'Boubacar Mansaly - Fabian Castillo mücadelesinde hakem, BŞB Erzurumspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

64'Trabzonspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Batuhan Artarslan.

63'Trabzonspor takımında Matus Bero, sarı kart görüyor.

63'Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu BŞB Erzurumspor adına Hakan Canbazoğlu kullanacak.

63'Jasmin Trtovac, Matus Bero tarafından faulle durduruluyor. BŞB Erzurumspor, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

62'GOL Volkan Şen ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor.

62'Golün asistini yapan isim Fabian Castillo.

60'GOL Volkan Şen penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

59'BŞB Erzurumspor takımında Tolga Ünlü faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Volkan Şen.

58'Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Jose Sosa kullanacak.

58'Boubacar Mansaly - Hugo Rodallega mücadelesinde hakem, BŞB Erzurumspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

57'Trabzonspor takımından Hugo Rodallega tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

57'BŞB Erzurumspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Abdulkadir Özdemir tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

56'Ceza sahası içinde topla buluşan Matus Bero, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Hakan Canbazoğlu kurtarıyor.

56'GOL Trabzonspor takımında golün adı Hugo Rodallega.

55'Trabzonspor takımından Volkan Şen sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

55'Trabzonspor takımı korner kullanacak.

54'Ceza sahası içinde topla buluşan Hamza Younes, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Esteban Alvarado kurtarıyor.

54'GOL Stephane Acka BŞB Erzurumspor takımını öne geçiren golü atıyor.

54'BŞB Erzurumspor, Murat Gürbüzerol ile köşe vuruşu kullanıyor.

53'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erhan Çelenk ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

52'BŞB Erzurumspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Erhan Çelenk tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

51'BŞB Erzurumspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu BŞB Erzurumspor adına Boubacar Mansaly kullanacak.

51'Jasmin Scuk, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Hugo Rodallega tarafından faule maruz kalıyor.

50'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erhan Çelenk ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

49'Abdulkadir Özdemir, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Esteban Alvarado kurtarıyor.

49'BŞB Erzurumspor takımı korner kullanacak.

49'Hamza Younes rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

48'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erhan Çelenk ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

48'BŞB Erzurumspor, Erhan Çelenk ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

48'Tolga Ünlü, korner bayrağına yakın bir noktada Tomas Hubocan tarafından faule maruz kalıyor.

47'Hugo Rodallega ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

47'Trabzonspor takımı Emmanuel Mas ile GOL fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Emmanuel Mas tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

46'Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Jose Sosa kullanacak.

46'Boubacar Mansaly ile Volkan Şen arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Boubacar Mansaly.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Fabian Castillo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

D.A.Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

45'Trabzonspor takımından Jose Sosa sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

45'Trabzonspor takımı korner kullanacak.

45'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Kamil Ahmet Çörekçi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

43'Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Jose Sosa kullanacak.

43'Volkan Şen, Stephane Acka tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

43'BŞB Erzurumspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Abdulkadir Özdemir tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

41'Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu BŞB Erzurumspor adına Tolga Ünlü kullanacak.

40'Murat Gürbüzerol, orta saha çizgisine yakın bir noktada Volkan Şen tarafından faule maruz kalıyor.

36'BŞB Erzurumspor takımından Murat Gürbüzerol sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

36'BŞB Erzurumspor, Murat Gürbüzerol ile köşe vuruşu kullanıyor.

36'BŞB Erzurumspor takımından Erhan Çelenk Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

36'BŞB Erzurumspor, Erhan Çelenk ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

35'Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Hamza Younes, Tomas Hubocan tarafından faule maruz kalıyor.

35'BŞB Erzurumspor, Hakan Canbazoğlu ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

35'Tolga Ünlü, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Volkan Şen tarafından faule maruz kalıyor.

34'Trabzonspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Kamil Ahmet Çörekçi geçiyor.

34'Hugo Rodallega, Stephane Acka tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

34'Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Esteban Alvarado kullanacak.

34'Murat Gürbüzerol - Tomas Hubocan mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

32'Trabzonspor, Jose Sosa ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

32'Hamza Younes ile Hüseyin Türkmen arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Hamza Younes.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

32'BŞB Erzurumspor takımı Abdulkadir Özdemir ile GOL fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Abdulkadir Özdemir tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

31'Hugo Rodallega, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Hakan Canbazoğlu kurtarıyor.

31'BŞB Erzurumspor takımından Tolga Ünlü sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

30'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Tolga Ünlü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

30'Trabzonspor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Matus Bero geçiyor.

30'Stephane Acka – Hugo Rodallega mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

27'BŞB Erzurumspor, Hakan Canbazoğlu ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

27'Kamil Ahmet Çörekçi ile Muammer Atalay arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Kamil Ahmet Çörekçi. Ceza sahası sağ çağrazından BŞB Erzurumspor takımı oyuna başlayacak.

26'BŞB Erzurumspor takımından Tolga Ünlü sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

26'BŞB Erzurumspor, Hakan Canbazoğlu ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

25'Fabian Castillo – Muammer Atalay mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada BŞB Erzurumspor lehine faul kararı veriyor.

24'Trabzonspor takımından Emmanuel Mas sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

24'BŞB Erzurumspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Muammer Atalay geçiyor.

23'Kamil Ahmet Çörekçi ile Erhan Çelenk arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Kamil Ahmet Çörekçi. Taç çizgisine yakın bir bölgede BŞB Erzurumspor takımı oyuna başlayacak.

20'Trabzonspor takımında Kamil Ahmet Çörekçi faul yapıyor.

16'Trabzonspor takımından Matus Bero ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

16'Trabzonspor takımı korner kullanacak.

15'Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Kamil Ahmet Çörekçi kullanacak.

15'Kamil Ahmet Çörekçi, Erhan Çelenk tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

15'Trabzonspor takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Batuhan Artarslan.

15'Boubacar Mansaly ile Hüseyin Türkmen arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Boubacar Mansaly. Ceza sahası yayına yakın bir noktadan Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

9'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jose Sosa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

9'Trabzonspor, Jose Sosa ile köşe vuruşu kullanıyor.

7'Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Tomas Hubocan kullanacak.

7'Hakem, Erhan Çelenk tarafından orta yuvarlağa yakın bir noktada topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

7'Trabzonspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jose Sosa geçiyor.

6'BŞB Erzurumspor takımında Muammer Atalay faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Fabian Castillo.

6'Trabzonspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Matus Bero kullanacak.

6'Boubacar Mansaly ile Batuhan Artarslan arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Boubacar Mansaly. Yarı alanın ortalarından Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

5'Ceza sahası içinde topla buluşan Volkan Şen, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

4'Trabzonspor takımından Matus Bero sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3'Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Matus Bero, Boubacar Mansaly tarafından faule maruz kalıyor.

3'Trabzonspor takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Emmanuel Mas geçiyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

TRABZONSPOR ERZURUMSPOR NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Medical Park Stadı’nda saat 17.30’da karşı karşıya gelecek. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Durica'nın sakatlığı bulunurken, Uğur 'un tedavisi devam ediyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan Mustafa ve hafta içerisinde ayağında şişlik olan Okay'ın durumlarının ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Büyükşehir Erzurum Belediyespor karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçı 11'ini büyük oradan değiştireceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, özellikle ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara bu maçta şans tanıması bekleniyor.

EN GOLCÜLER

Trabzonspor’da karşılaşma öncesinde Ziraat Türkiye Kupasında en golcü isim 5 golle Hugo Rodallega olurken onu 2 golle Dame N’Doye ve 1 golle Theo Bongonda izledi. Erzurumspor’da kupada en golcü isimler 1’er golle Lokman Gör ve Abdülkadir Özdemir oldu.