Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde adı sıkça Galatasaray ile anılan Fatih Terim’e Bosna Hersek Futbol Federasyonundan gelen transfer teklifiyle ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Boşnak federasyonundan Zvjezdan Misimovic ve Sead Kajtaz ile birlikte İstanbul’a gelerek, Fatih Terim’e millî takım hocalığı teklifinde bulunan Galatasaray’ın eski golcüsü Tarık Hodzic, seyahat masraflarının tecrübeli teknik adam tarafından karşılandığını söyledi. Eski teknik direktörleri Mehmed Bazdareviç’e aylık 15 bin avro maaş ödeyen Boşnakların, Terim’e teklif yapması Bosna medyasında “Hiç gerçekçi bir görüşme değil, federasyonun yaptığı masrafa yazık” yorumlarına sebep olmuştu.

> ‘Boşuna masraf’ eleştirisi

Klix.ba sitesinde yer alan haberde Terim’in yakın dostu olan ve bu zirvede federasyona aracılık eden Hodzic “Basında çıktığı gibi biz herhangi bir masraf yapmadık. Çünkü özel aracımız dâhil, konaklama, seyahat, şoför tüm masraflarımız Fatih Terim tarafından karşılandı” diyerek İstanbul’da Terim’in misafiri olduklarını söyledi. Terim’le 3,5 saat süren görüşmede para konuşulmadığını vurgulayan Hodzic “O benim yakın arkadaşım. Fatih Hoca öyle büyük bir isim ki, millî takımdan alacağı parayı bir sponsordan çıkarabilecek biri. Birçok firma sponsor olmak ister” diye konuştu.