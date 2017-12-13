Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Yeni Malatyaspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Futbolseverlerin ilgiyle izlediği Yeni Malatyaspor Osmanlıspor maçı özeti ve golleri için haberimize göz atabilirsiniz. Eşleşmenin ilk maçını 3-1 kazanan Osmanlıspor, deplasmana gittiği Malatya'da turu atladı. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı Serkan Çınar yönetti. İşte Yeni Malatyaspor Osmanlıspor maçı detayları...

YENİ MALATYASPOR 1-1 OSMANLISPOR [GENİŞ ÖZETİ]

Goller: 19' Aminu (Osmanlıspor), 26' Eren (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart: 1' Turgay (Osmanlıspor)



Osmanlıspor'da Turgay Kaçar, henüz 25. saniyede rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



İLK 11'LER



Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Sincere Seth, Murat Akça, Arturo Mina, Murat Yıldırım, Ferhat Canlı, Aytaç Kara, Buğra Çağıran, Nacer Barazite, Eren Tozlu, Sadio Diallo



Osmanlıspor: Karcemarskas, Koray Altınay, Branislav Ninaj, Vaclav Prochazka, Anıl Karaer, Adrien Regattin, Luiz Carlos, Tugay Kaçar, Umar Aminu, Payam Sadeghian, Souleymane Doukara