Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Yeni Malatyaspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Futbolseverlerin ilgiyle izlediği Yeni Malatyaspor Osmanlıspor maçı özeti ve golleri için haberimize göz atabilirsiniz. Eşleşmenin ilk maçını 3-1 kazanan Osmanlıspor, deplasmana gittiği Malatya'da turu atladı. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı Serkan Çınar yönetti. İşte Yeni Malatyaspor Osmanlıspor maçı detayları...
YENİ MALATYASPOR 1-1 OSMANLISPOR [GENİŞ ÖZETİ]
Goller: 19' Aminu (Osmanlıspor), 26' Eren (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kart: 1' Turgay (Osmanlıspor)
Osmanlıspor'da Turgay Kaçar, henüz 25. saniyede rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Sincere Seth, Murat Akça, Arturo Mina, Murat Yıldırım, Ferhat Canlı, Aytaç Kara, Buğra Çağıran, Nacer Barazite, Eren Tozlu, Sadio Diallo
Osmanlıspor: Karcemarskas, Koray Altınay, Branislav Ninaj, Vaclav Prochazka, Anıl Karaer, Adrien Regattin, Luiz Carlos, Tugay Kaçar, Umar Aminu, Payam Sadeghian, Souleymane Doukara