Sarı lacivertli temsilcimizde Jan Vesely'nin 20 ve Brad Wanamaker'ın 19 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Zalgiris'te ise 22 sayı kaydeden Pangos maçın en skorer ismi oldu. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, bu sonuçla 4. mağlubiyetini alırken, Zalgiris 7. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Doğuş sonunu getiremedi
14.12.2017 - 23:08 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 23:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Zalgiris'e 90-89 mağlup oldu.
Etiketler : fenerbahçe doğuş,zalgiris,euroleague,
527597 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/527597.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
15
9
3
3
25
16
9
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Beşiktaş
15
7
6
2
23
13
10
27
5
Kayserispor
15
7
6
2
23
17
6
27
6
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Sivasspor
15
7
1
7
20
25
-5
22
10
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
11
Kasımpaşa
15
5
3
7
24
29
-5
18
12
Aytemiz Alanyaspor
15
5
2
8
26
29
-3
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Osmanlıspor
15
4
2
9
22
27
-5
14
15
Konyaspor
15
4
2
9
15
21
-6
14
16
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
17
Gençlerbirliği
15
3
3
9
19
31
-12
12
18
Karabükspor
15
2
2
11
13
26
-13
8
16. Hafta Maçları
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16.12.2017
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17.12.2017
Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
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17.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kayserispor
17.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
17.12.2017
Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.12.2017
Fenerbahçe - Kardemir D.Ç. Karabükspor
18.12.2017
Göztepe - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
15
8
5
2
22
11
11
29
3
Giresunspor
15
7
6
2
22
13
9
27
4
Ç. Rizespor
15
7
4
4
29
23
6
25
5
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
6
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
7
Gazişehir G.Ant
15
4
8
3
18
12
6
20
8
Balıkesirspor
15
6
5
4
30
25
5
20
9
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
10
Boluspor
15
6
2
7
17
16
1
20
11
Altınordu
15
5
4
6
22
22
0
19
12
Eskişehirspor
15
5
6
4
32
24
8
18
13
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
14
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
15
Samsunspor
15
3
7
5
12
17
-5
16
16
Denizlispor
15
3
3
9
15
26
-11
12
17
Grandmedical Manisaspor
15
5
2
8
18
23
-5
8
18
Gaziantepspor
15
1
3
11
7
36
-29
3