Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertli temsilcimizde Jan Vesely'nin 20 ve Brad Wanamaker'ın 19 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Zalgiris'te ise 22 sayı kaydeden Pangos maçın en skorer ismi oldu. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, bu sonuçla 4. mağlubiyetini alırken, Zalgiris 7. galibiyetini elde etti.