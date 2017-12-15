Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'dan gelen teklifin 17, İngiltere'den gelen teklifin ise 19 milyon Euro olduğu, siyah-beyazlıların ise bu takımlara teknik direktör Şenol Güneş'in fikrini aldıktan sonra cevap vereceği belirtildi. Yönetimin aklındaki rakam 20 milyon Euro.