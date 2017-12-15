Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah yapılan idmanın ardından futbolcular ve teknik heyet, başkanın organizasyonu ile bir araya geldi ve liderlik yemeği yendi. Özbek, kendisine Beşiktaş yenilgisinden sonra, "İlk yarıyı lider bitireceğiz başkan" diyen futbolculardan Malatya ve Göztepe'yi yenerek sözlerini tutmalarını istedi. Keyifli geçen yemekte futbolcular, teknik heyet ve Başkan Özbek ellerini yemek masasının ortasında birleştirdi, "1-2-3 Cimbom" diyerek üçlü çektirdi. Özbek, ayrıca "Ocak ayındaki transfer döneminde eksikleri tamamlamak için çalışmalara başladık" müjdesini verdi.