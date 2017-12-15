Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay dün Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi. İlk olarak transfer gelişmelerini değerlendiren Çalımbay "Başkanımız Muharrem Usta ile bu konuları görüştük. İhtiyacımıza göre transfer mutlaka yapılacak ama mevcut oyuncuların maddi açıdan sıkıntısı varsa transfer yapmam. Tekrardan transfer yaparak kulübümüzü zor duruma sokacaksak, öyle bir transferde ben yokum. Bu durumda mevcut oyuncularla devam etmeyi göze alabilirim" derken, "Hiçbir oyuncum ayrılmak istemiyor. Sadece Bongonda ile bir görüşmemiz oldu. Ailesiyle ilgili bir sıkıntı varmış, benden gitmek için izin istedi” sözlerini kullandı.

Bursa maçı kritik

Rıza Hoca, “Bursa maçı önemli. Bize yön verecek kritik bir karşılaşma. Kalan iki maçı da kazanıp devre arasına moralli girmek istiyoruz” vurgusu yaparken, “Burak Yılmaz'a psikolog lazım mı?” şeklindeki soruya “Burak için değil, bütün oyunculara, bize de lazım. Teknik direktörlük en zor meslekten bir tanesi. Hatta o psikolog sporun içinden gelmeli. Yenilgiyi, galibiyeti bilmesi lazım. Oyuncu oynatmıyorsun, sıkıntıya giriyor, onu ayarlaması gerekiyor” diye konuştu.