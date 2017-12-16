Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Denizlispor teknik direktörü Reha Kelam Erginer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erginer, görevi bırakabileceğini vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Rakibimiz ilk yarı 10 kişi kaldı. Uzun bir süre 10 kişiye karşı oynadık gol pozisyonları da var. Ben buraya kısa vadeli işler için gelmedim bunu defalarca da söyledim. Ama kötü bir gidişat var. Bu takımın hocasıyım. Takımlarda zaman zaman sıkıntılar oluyor. Bazen başlangıç hedeflerimizle süreç birbirini tutmuyor. Sanki burada da böyle bir durum var. Bir durum değerlendirmesinin kesin gerekli olduğunu düşünüyorum. Hocalarda futbolcular da gelip geçicidir bizler profesyoneliz. Bu profesyonelliğin gereğini herkes yerine getirmeli. Saha içinde oyuncular saha dışında da biz. Herkes giydiği formanın hakkını vermeli. Nerede olduğunun farkında olmayan oyuncular var. Benim canımı sıkan saha içindeki bazı oyuncuların durumu. Döner dönmez yönetimle oturup konuşacağım. Kendi durumumu da gözden geçireceğim. Denizlispor’un menfaati neyse ben onu her zaman yapmaya hazırım. Tabi görevi de bırakabilirim."

GAZİANTEPSPOR CEPHESİ

Gaziantepspor Teknik Sorumlusu Vedat Özsöyler ise 3 puan kazanmak için maçı çıktıklarını belirterek, "55 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yaş ortalaması 19 olan bir takım. Yeni bir yapılanmaya girdik. Teknik heyetimizle bir bütünüz İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Bu takımın yeri burası değil ikinci yarı daha güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.