Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. Hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Galatasaray Odeabank’ı konuk etti.
Seyircisiz oynanan mücadelede Beşiktaş, Galatasaray’ı 80-78 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, üst üste 4. deplasman karşılaşmasında da kazanamadı.
KÜNYE
Salon: Akatlar
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Mehmet Karabilecen xx, Halil Baldemir xx
Beşiktaş Sompo Japan: DJ Strawberry xxx 15, Jon Diebler xxx 19, Earl Clark xxx 13, Kenan xx 5, Sertaç xxx 11, Lima xxx 8,Weems xx, Boatright xx 3, Erkan xxx 6, Can Maxim x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Galatasaray Odeabank: Dwight Hardy xxx 13, Scotty Hopson xxx 16, Ege Arar x 4, DaJuan Summers xx 11, Jordan Taylor xx 11, Göksenin xx 9, Emir Preldzic x 2, Hendrix xxx 12, Alex Renfroe x, Mehmet Yağmur x
Başantrenör: Erman Kunter
1. periyot: 23-24 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 41-36 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. periyot: 66-56 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)