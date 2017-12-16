Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. Hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Galatasaray Odeabank’ı konuk etti.

Seyircisiz oynanan mücadelede Beşiktaş, Galatasaray’ı 80-78 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, üst üste 4. deplasman karşılaşmasında da kazanamadı.

KÜNYE

Salon: Akatlar

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Mehmet Karabilecen xx, Halil Baldemir xx

Beşiktaş Sompo Japan: DJ Strawberry xxx 15, Jon Diebler xxx 19, Earl Clark xxx 13, Kenan xx 5, Sertaç xxx 11, Lima xxx 8,Weems xx, Boatright xx 3, Erkan xxx 6, Can Maxim x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Galatasaray Odeabank: Dwight Hardy xxx 13, Scotty Hopson xxx 16, Ege Arar x 4, DaJuan Summers xx 11, Jordan Taylor xx 11, Göksenin xx 9, Emir Preldzic x 2, Hendrix xxx 12, Alex Renfroe x, Mehmet Yağmur x

Başantrenör: Erman Kunter

1. periyot: 23-24 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 41-36 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. periyot: 66-56 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)