Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ilk yarısına iki takım da kontrollü başlarken, ev sahibi takım gol baskısını arttırsa da skoru değiştiremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarının hemen başında 48. dakikada, Romalı Edin Dzeko, Cagliari kalecisi Alessio Cragno’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Damato önce penaltı vermedi ancak VAR yardımıyla pozisyona tekrar baktı ve penaltı kararı verdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Diego Perotti’nin şutunda kaleci Cragno, topu kurtardı.

Bu dakikadan sonra Cagliari’nin etkili ve diri oyununu açmakta zorlanan Roma, aradığı golü 90+4. dakikada buldu. Kolarov’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Federico Fazio, şansının da yardımıyla topu ağlara gönderdi: 1-0. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Sahadan 1-0 galip ayrılan Roma, bu sonuçla puan tablosunda puanını 38’e çıkardı ve bir maç eksiğiyle 4. sırada yer almayı sürdürdü.

Bu sezon Roma’ya transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder ise maçın 87. dakikasında Patrik Shick’in yerine oyuna dahil oldu.